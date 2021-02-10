Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Пирло доволен своей работой в «Ювентусе»

10 Февраля 2021, 09:34,

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с журналистами после ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Я рассчитывал добиться такого результата в своем дебютном сезоне. Хотел выиграть суперкубок Италии и выйти в финал Кубка страны. Также моей целью была 1/8 финала Лиги чемпионов.

Быть футболистом проще, нежели работать тренером. Но как наставник, ты обязан немедленно переключаться на следующий матч», - приводит слова специалиста Football-Italia.

Напомним, что Пирло занимает пост главного тренера «старой синьоры» с августа 2020-го года. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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