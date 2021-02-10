Президент «Ювентуса» оскорбил Конте после поединка Кубка Италии

|
10 Февраля 2021, 08:20,
|
|
В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии туринский «Ювентус» на своем поле принимал миланский «Интер». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Как сообщает Football-Italia, после окончания поединка произошел конфликт между президентом «старой синьоры» Андреа Аньелли и наставником «нерадзурри» Антонио Конте. Источник утверждает, что руководитель сказал в адрес тренера следующие слова: «Заткнись, засранец».
В финал турнира пробился туринский клуб благодаря победе в первом матче со счетом 2:1. Соперник «Ювентуса» определится в противостоянии между «Наполи» и «Аталантой».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Антонио Конте, Андреа Аньелли