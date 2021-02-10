Президент «Ювентуса» оскорбил Конте после поединка Кубка Италии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии туринский «Ювентус» на своем поле принимал миланский «Интер». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Как сообщает Football-Italia, после окончания поединка произошел конфликт между президентом «старой синьоры» Андреа Аньелли и наставником «нерадзурри» Антонио Конте. Источник утверждает, что руководитель сказал в адрес тренера следующие слова: «Заткнись, засранец».

В финал турнира пробился туринский клуб благодаря победе в первом матче со счетом 2:1. Соперник «Ювентуса» определится в противостоянии между «Наполи» и «Аталантой».