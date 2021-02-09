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Кассано: «Отсутствие титула будет полным провалом для «Интера»

09 Февраля 2021, 08:34,

Бывший форвард мадридского «Реала» Антонио Кассано поделился ожиданиями от ответной встречи между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом» в рамках 1/2 финала Кубка Италии.

«В летнее трансферное окно руководство «нерадзурри» приобрело тех футболистов, которых просил Антонио Конте. Поэтому они обязаны проходить туринский «Ювентус». Вылет из еврокубков и отсутствие титула в Италии будет полным провалом для «Интера», - передает слова Кассано Football-Italia.

В первом матче «Интер» на своем поле уступил «Ювентусу» со счетом 1:2. Ответная игра пройдет девятого февраля в Турине, начало - 22:45 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Интер Милан, Антонио Кассано
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