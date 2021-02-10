Известны детали конфликта между Конте и президентом «Ювентуса»

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10 Февраля 2021, 08:26,
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Стали известны причины конфликта между наставником миланского «Интера» Антонио Конте и президентом туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли после окончания ответного матча 1/2 финала Кубка Италии.
Согласно данным La Gazzetta dello Sport, после завершения первой половины встречи главный тренер «нерадзурри» показал в сторону трибун средний палец. Этот жест был адресован в сторону Аньелли.
Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. «Ювентус» вышел в финал, поскольку в первом поединке одержал победу - 2:1.
Соперник туринского гранда по финалу определится в противостоянии между «Наполи» и «Аталантой».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Антонио Конте, Андреа Аньелли