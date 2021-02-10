Известны детали конфликта между Конте и президентом «Ювентуса»

Стали известны причины конфликта между наставником миланского «Интера» Антонио Конте и президентом туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли после окончания ответного матча 1/2 финала Кубка Италии.

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, после завершения первой половины встречи главный тренер «нерадзурри» показал в сторону трибун средний палец. Этот жест был адресован в сторону Аньелли.

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. «Ювентус» вышел в финал, поскольку в первом поединке одержал победу - 2:1.

Соперник туринского гранда по финалу определится в противостоянии между «Наполи» и «Аталантой».