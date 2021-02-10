Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Пирло идёт за новым трофеем! «Ювентус» сыграл вничью с «Интером», но вышел в финал Кубка Италии

10 Февраля 2021, 00:39,

Ответный матч полуфинала Кубка Италии состоялся в Турине – «Ювентус» принимал «Интер».

Протокол игры  
Ювентус 0:0 Интер Милан
Буффон Джанлуиджи Данило Луис Демирал Мерих Де Лихт Маттайс Алекс Сандро   25' Куадрадо Хуан   82' (Кьеллини Джорджо (   82') Бентанкур Родриго Рабио Адриен Бернардески Федерико   62' (Маккенни Уэстон (   62') Кулушевски Деян   87' (Кьеза Федерико (   87') Роналду Криштиану
Запасные: Щесны Войцех Петерс Дауда Дрэгушин Раду Бонуччи Леонардо Фработта Джанлука Пинсольо Карло Ди Пардо Алессандро Мората Альваро
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   65' (Коларов Александар (   65') Хакими Ашраф Барелла Николо Брозович Марсело   73' Эриксен Кристиан   65' (Сенси Стефано (   65') Дармиан Маттео   13'   58' (Перишич Иван (   58'   65') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро
Запасные: Янг Эшли Весино Матиас Паделли Даниэле Гальярдини Роберто Пинамонти Андреа Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц
09 февраля.

 

Неделю назад в Милане сильнее оказались футболисты «Ювентуса», немного оправдавшиеся за безвольное поражение в середине января. Вообще, за промежуток с 17 января по 9 февраля «нерадзурри» и «старая синьора» сыграли трижды, не успевая соскучиться друг по другу. Полуфинал Кубка Италии состоит из двух матчей, поэтому команда Антонио Конте могла перечеркнуть недавнюю неудачу. Счёт 1:2 оставлял поле для маневра.

На выходных соперники победили по 2:0, подойдя к полуфиналу в хорошем расположении духа. «Интер» обыграл «Фиорентину», за которую дебютировал Кокорин, а «Ювентус» был сильнее «Ромы», продлив удачную серию. Последние 6 матчей «старая синьора» выиграла с общим счёт 14:1, показав лучший отрезок при Андреа Пирло. Но ответная игра с «Интером» из другой оперы, тут всё решали частности и один гол.

Embed from Getty Images

Ожидалась нервная борьба в первом тайме, её зрители и получили. На правах хозяев активнее начали туринцы, потом миланцы за счёт скоростных забегов Ашрафа Хакими провели серию острых атак и перехватили инициативу, а концовка тайма осталась уже за «Ювентусом». Особо опасных моментов в первые 45 минут зрители так и не увидели. Разве что обилие корнеров привело к опасному удару Криштиану Роналду, но Самир Ханданович среагировал грамотно, закрыв «домик» в нужный момент.

Куда больше было тактических моментов и борьбы. Ашрафу Хакими даже рассекли руку, Дармиан жёстко врезался в Роналду, получив жёлтую карточку, Алекс Сандро снёс того же Хакими – Кристиан Эриксен не использовал опасный штрафной удар. Нули закономерно горели на табло после первого тайма, ожидать обострения игры следовало лишь от «Интера», туринцев счёт вполне устраивал, открытая игра «старой синьора» совсем не была нужна.

Embed from Getty Images

«Ювентус» без особых проблем гасил натиск «Интера», банально накатывавшего краями через Хакими и Дармиана. У Маттео получалось хуже, поэтому его Конте первым и заменил, бросив в бой Ивана Перишича. Увлеклись атаками гости и мог снимать вопросы по результату матча Роналду, однако не переиграл Хандановича ударом-закидушкой метров с восьми. Мог Криштиану отличиться и в концовке матча, теперь уже пробив на силу с линии штрафной площади, однако и тут спас «Интер» Самир Ханданович.

Подопечные Андреа Пирло не расстроились ничейному результату. Смотрелся «Ювентус» предпочтительнее «Интера», а нули на табло гарантировали путёвку в финал Кубка Италии. Сегодня «Аталанта» и «Наполи» выяснят, кто же сразиться за трофей со «старой синьорой».
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Ювентус, Интер Милан
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Комментарии (3)
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0
moyGospodin
10 Февраля 2021, 01:00

Пирло восхищает просто, каждый раз что-то новое преподносит.

1
beorn_n
10 Февраля 2021, 00:45

Конте решил сосредоточиться только на скудетто, с таким отношением он и его не возьмет. Всех с победой! Уверенность в обороне возрастает с каждой игрой. Ещеб свои валидольные перекаты в штрафной прекратили...

0
FORZAYOU
10 Февраля 2021, 01:00

Точно!) От куда взялась мода на эти перекаты? Раньше, грузи вперёд, а там - прессингуем)))

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