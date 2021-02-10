Пирло идёт за новым трофеем! «Ювентус» сыграл вничью с «Интером», но вышел в финал Кубка Италии

Ответный матч полуфинала Кубка Италии состоялся в Турине – «Ювентус» принимал «Интер».

Неделю назад в Милане сильнее оказались футболисты «Ювентуса», немного оправдавшиеся за безвольное поражение в середине января. Вообще, за промежуток с 17 января по 9 февраля «нерадзурри» и «старая синьора» сыграли трижды, не успевая соскучиться друг по другу. Полуфинал Кубка Италии состоит из двух матчей, поэтому команда Антонио Конте могла перечеркнуть недавнюю неудачу. Счёт 1:2 оставлял поле для маневра.

На выходных соперники победили по 2:0, подойдя к полуфиналу в хорошем расположении духа. «Интер» обыграл «Фиорентину», за которую дебютировал Кокорин, а «Ювентус» был сильнее «Ромы», продлив удачную серию. Последние 6 матчей «старая синьора» выиграла с общим счёт 14:1, показав лучший отрезок при Андреа Пирло. Но ответная игра с «Интером» из другой оперы, тут всё решали частности и один гол.

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Ожидалась нервная борьба в первом тайме, её зрители и получили. На правах хозяев активнее начали туринцы, потом миланцы за счёт скоростных забегов Ашрафа Хакими провели серию острых атак и перехватили инициативу, а концовка тайма осталась уже за «Ювентусом». Особо опасных моментов в первые 45 минут зрители так и не увидели. Разве что обилие корнеров привело к опасному удару Криштиану Роналду, но Самир Ханданович среагировал грамотно, закрыв «домик» в нужный момент.

Куда больше было тактических моментов и борьбы. Ашрафу Хакими даже рассекли руку, Дармиан жёстко врезался в Роналду, получив жёлтую карточку, Алекс Сандро снёс того же Хакими – Кристиан Эриксен не использовал опасный штрафной удар. Нули закономерно горели на табло после первого тайма, ожидать обострения игры следовало лишь от «Интера», туринцев счёт вполне устраивал, открытая игра «старой синьора» совсем не была нужна.

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«Ювентус» без особых проблем гасил натиск «Интера», банально накатывавшего краями через Хакими и Дармиана. У Маттео получалось хуже, поэтому его Конте первым и заменил, бросив в бой Ивана Перишича. Увлеклись атаками гости и мог снимать вопросы по результату матча Роналду, однако не переиграл Хандановича ударом-закидушкой метров с восьми. Мог Криштиану отличиться и в концовке матча, теперь уже пробив на силу с линии штрафной площади, однако и тут спас «Интер» Самир Ханданович.

Подопечные Андреа Пирло не расстроились ничейному результату. Смотрелся «Ювентус» предпочтительнее «Интера», а нули на табло гарантировали путёвку в финал Кубка Италии. Сегодня «Аталанта» и «Наполи» выяснят, кто же сразиться за трофей со «старой синьорой».