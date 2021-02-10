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Конте прокомментировал конфликт с президентом «Ювентуса»

10 Февраля 2021, 08:42,

Рулевой миланского «Интера» Антонио Конте высказался о конфликте с президентом туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли после завершения ответного поединка 1/2 финала Кубка Италии.

«Туринский клуб должен сказать правду. Я уверен, что резервный рефери видел и слышал, что происходило на протяжении всего матча. Сторона «Ювентуса» должна быть более вежливой. Нужно проявлять больше спортивного мастерства и уважения к другим людям», - передает слова наставника Football-Italia.

Ответная встреча между «старой синьорой» и «нерадзурри» завершилась вничью со счетом 0:0. «Ювентус» вышел в финал благодаря победе в Милане со счетом 2:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Антонио Конте
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