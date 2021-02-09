​Крусу нравится работа Конте и Пирло

Экс-форвард «Интера» Хулио Рикардо Крус поделился мыслями о тренерах «Ювентуса» и «Интера» перед ответным кубковым полуфиналом между этими командами.

«Удивлён ли я результатами Конте? Нет, а почему я должен быть удивлён? Я помню его как соперника. Уже тогда было ясно, что у него есть лидерские качества, которые необходимы, чтобы стать тренером.

Но должен сказать, что мне также нравится работа Пирло. Он привнёс свои идеи, и сейчас мы можем видеть некоторые результаты», - высказался Крус для La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» и «Интер» начнут матч в 22:45 по московскому времени. В первой игре туринцы побелили на выезде со счётом 2:1.