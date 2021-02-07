​Бонуччи рискует пропустить матч с «Интером»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рискует пропустить ответный полуфинал Кубка Италии против «Интера».

В концовке субботней игры чемпионата Италии против «Ромы» Бонуччи попросил замену. После матча в интервью футболист заявил, что с ним всё в порядке.

«Сыграет ли Бонуччи против «Интера»? Посмотрим. У него была небольшая проблема. Мы оценим его физическое состояние в воскресенье», - приводит слова главного тренера «старой синьоры» Андреа Пирло Football Italia.

«Ювентус» примет «Интер» во вторник, девятого февраля. В первой игре туринцы отпраздновали победу на выезде с результатом 2:1.