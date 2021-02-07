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​Бонуччи рискует пропустить матч с «Интером»

07 Февраля 2021, 14:43,

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рискует пропустить ответный полуфинал Кубка Италии против «Интера».

В концовке субботней игры чемпионата Италии против «Ромы» Бонуччи попросил замену. После матча в интервью футболист заявил, что с ним всё в порядке.

«Сыграет ли Бонуччи против «Интера»? Посмотрим. У него была небольшая проблема. Мы оценим его физическое состояние в воскресенье», - приводит слова главного тренера «старой синьоры» Андреа Пирло Football Italia.

«Ювентус» примет «Интер» во вторник, девятого февраля. В первой игре туринцы отпраздновали победу на выезде с результатом 2:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Леонардо Бонуччи
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Комментарии (1)
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0
overkill666
07 Февраля 2021, 15:08

Бон уже сам опроверг, все ок с ним. Другое дело, что в Кубке может быть ротация.

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