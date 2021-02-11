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Прокуратура начала расследование по скандалу на матче «Ювентус» - «Интер»

11 Февраля 2021, 15:40,

Прокуратура Федерации футбола Италии возбудила расследование по скандальной ситуации в кубковом матче между «Ювентусом» и «Интером», сообщает Football Italia. Ранее появилась информация о том, что дисциплинарная комиссия не применила санкций, поскольку арбитр не упомянул о конфликтных ситуациях в протоколе.

Напомним, главный тренер «Интера» Антонио Конте показал оскорбительный жест в адрес руководства «Ювентус», а затем был оскорблён президентом туринского клуба Андреа Аньелли. Также сообщалось о стычке в перерыве между спортивным директором «старой синьоры» Фабио Паратичи и начальником «Интера» Габриэле Ориали.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Антонио Конте, Андреа Аньелли, Фабио Паратичи, Габриэле Ориали
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