Прокуратура начала расследование по скандалу на матче «Ювентус» - «Интер»

Прокуратура Федерации футбола Италии возбудила расследование по скандальной ситуации в кубковом матче между «Ювентусом» и «Интером», сообщает Football Italia. Ранее появилась информация о том, что дисциплинарная комиссия не применила санкций, поскольку арбитр не упомянул о конфликтных ситуациях в протоколе.

Напомним, главный тренер «Интера» Антонио Конте показал оскорбительный жест в адрес руководства «Ювентус», а затем был оскорблён президентом туринского клуба Андреа Аньелли. Также сообщалось о стычке в перерыве между спортивным директором «старой синьоры» Фабио Паратичи и начальником «Интера» Габриэле Ориали.