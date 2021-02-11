​«Барселона» опубликовала видео с претензией к судье о пенальти

В среду вечером «Барселона» проиграла в гостях у «Севильи» с результатом 0:2 в первом кубковом полуфинале. На следующий день после поражения каталонский клуб опубликовал в Instagram видео одного из эпизодов, явно высказывая претензию к судье.

На видео Хорди Альба врывался в штрафную площадь соперника, где оказывается на газоне в борьбе с Хесусом Сусо. Очевидно, в «Барселоне» уверены, что арбитру следовало назначить одиннадцатиметровый удар в этой ситуации.

Отметим, что ответный матч между «Барселоной» и «Севильей» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в начале марта.