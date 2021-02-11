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​«Барселона» опубликовала видео с претензией к судье о пенальти

11 Февраля 2021, 14:43,

В среду вечером «Барселона» проиграла в гостях у «Севильи» с результатом 0:2 в первом кубковом полуфинале. На следующий день после поражения каталонский клуб опубликовал в Instagram видео одного из эпизодов, явно высказывая претензию к судье.

На видео Хорди Альба врывался в штрафную площадь соперника, где оказывается на газоне в борьбе с Хесусом Сусо. Очевидно, в «Барселоне» уверены, что арбитру следовало назначить одиннадцатиметровый удар в этой ситуации.

 

Отметим, что ответный матч между «Барселоной» и «Севильей» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в начале марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Севилья, Хорди Альба
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Комментарии (1)
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0
Артур Измаилов
11 Февраля 2021, 15:46

Не судьялонским туфталонцам ныть про судейство.
Эвребе- легенда бабселоны!!! навеки!!!

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