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Месси проводит 900-й матч в карьере

10 Февраля 2021, 23:32,

Сегодня, 10 февраля, «Севилья» в рамках полуфинала Кубка Испании принимает на своём поле «Барселону».

В стартовом составе каталонцев на поле появился нападающий Лионель Месси, который проводит 900-й матч в карьере. 33-летний футболист уже сыграл 757 матчей за «Барселону» и 142 игры за сборную Аргентины.

На данный момент идёт 29-я минута встречи, «Севилья» впереди со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Жюль Кунде.

Стоит отметить, что действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до конца сезона, высока вероятность, что аргентинец всё-таки покинет испанский клуб.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси
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