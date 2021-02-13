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Тер Штеген - болбою: «Ты здесь для того, чтобы подавать мячи, а не разговаривать»

13 Февраля 2021, 14:53,

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, выступающий за каталонскую «Барселону», вступил в перепалку с болбоем во время первого матча 1/2 финала Кубка Испании против «Севильи». Парень находился за воротами вратаря «сине-гранатовых» и постоянно что-то кричал в адрес судьи.

«Помолчи. Прояви уважение. Ты здесь для того, чтобы подавать мячи, а не разговаривать. Делай свою работу», - сказал Марк-Андре в сторону болбоя.

Напомним, что поединок завершился поражением «Барселоны» со счетом 0:2. Ответный матч между каталонцами и андалусийцами состоится третьего марта на стадионе «Камп Ноу».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марк-Андре Тер Штеген
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