Тер Штеген - болбою: «Ты здесь для того, чтобы подавать мячи, а не разговаривать»

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, выступающий за каталонскую «Барселону», вступил в перепалку с болбоем во время первого матча 1/2 финала Кубка Испании против «Севильи». Парень находился за воротами вратаря «сине-гранатовых» и постоянно что-то кричал в адрес судьи.

«Помолчи. Прояви уважение. Ты здесь для того, чтобы подавать мячи, а не разговаривать. Делай свою работу», - сказал Марк-Андре в сторону болбоя.

Напомним, что поединок завершился поражением «Барселоны» со счетом 0:2. Ответный матч между каталонцами и андалусийцами состоится третьего марта на стадионе «Камп Ноу».