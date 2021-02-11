Кубок Испании 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля

11 Февраля 2021, 00:52,

В первой стадии полуфинала Кубка Короля «Севилья» и «Барселона» играли на «Рамон Санчес Писхуан».

Протокол игры  
Севилья 2:0 Барселона
(1:0) Кунде Жюль 25'    
(2:0) Ракитич Иван 85'    
Буну Яссин Видаль Алеш   84' Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Эскудеро Серхио   66'   69' (Де Йонг Люк (   69') Хордан Хоан   64'   80' (Гудель Неманья (   80') Фернандо Режес Ракитич Иван Сусо Хесус   82' (Торрес Оливер (   82') Эн-Несири Юссеф   69' (Мунир Эль-Хаддади (   69') Гомес Алехандро   69' (Рекик Карим (   69')
Запасные: Васкес Франко Ньяньон Жорис Серхи Гомес Вацлик Томаш
Тер Штеген Марк-Андре Фирпо Жуниор Мингеса Оскар Юмтити Самуэль   90' (Тринкан Франсишку (   90') Альба Жорди   45' Де Йонг Френки Бускетс Серхио Гонсалес Педро   85' (Пуч Рикард (   85') Дембеле Усман Месси Лионель Гризманн Антуан
Запасные: Пенья Иньяки Ленгле Клеман Нето Мурара Кольядо Алекс Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад Мориба Илайкс
10 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

Чемпионство Испании в нынешнем сезоне «Барселоне» практически не светит – уж слишком сильно от неё оторвался мадридский «Атлетико» в первом круге. Поэтому именно Кубок Короля может стать первым официальным трофеем «сине-гранатовых» с Рональдом Куманом в качестве главного тренера команды. Что касается «Севильи», то для неё дела в чемпионате идут нормально – она привычно находится на краю лигочемпионской зоны. Каталонский клуб последний раз выигрывал национальный Кубок в 2018 году, а андалусийский не знавал подобного успеха больше десяти лет, с 2010-го.

В дебюте матча предпочтительней смотрелась «Барселона», однако свой супершанс она не реализовала. На 11-й минуте Гризманн забросил к линии штрафной на Месси, и Лео бил с островатого угла, но вратарь Буну вышел победителем из этой дуэли, отразив мяч ногой. «Севилья» же постепенно освоилась, стала подбираться к чужой штрафной и свой момент использовала на все сто. Кунде на правом полуфланге сыграл в стеночку с Фернандо, легко увёл мяч от Юмтити и в падении расстрелял левый угол владений Тер-Штегена (1:0).

Embed from Getty Images

Пропущенный гол не подействовал на «Барселону» отрезвляюще. «Сине-гранатовые» смотрелись блекло, и Месси тоже не вытаскивал, не творил чудес аргентинец. Итогом по большей части невнятного первого тайма для каталонцев вполне могло стать отставание к перерыву в два мяча. Потому что на первой добавленной минуте Эскудеро опасно пробивал с чуть левой стороны от ворот по мячу, прикатившемуся к нему справа. Но Тер-Штеген справился и оставил гостей более-менее в игре.

Embed from Getty Images

В перерыве Куман взбодрил барселонцев, и они взяли инициативу в свои руки. Но этого было мало для перелома хода встречи. Гости старались, а хозяева оборонялись всё-таки без надрыва. Самым опасная ситуация возле ворот хозяев сложилась на 55-й минуте. Месси отыгрался с Гризманном и метил со средней дистанции в левый нижний угол, но вытянувшийся в струнку Буну дотянулся до снаряда. В другом эпизоде Месси бил с подбора после своей же не совсем удачной подачи – получилось рядом с ближней штангой. Ещё визитёры претендовали на пенальти в ситуации с Альбой, но там было спорно – возможно, фолил он сам, плюс дислокация нарушения. Арбитр Матеу Лаос назначил тогда штрафной в пользу «сине-гранатовых».

Embed from Getty Images

Не забиваешь ты – забьют тебе. За несколько минут до конца основного времени гостям пришлось вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. Причём забил за севильцев не кто-нибудь, а Ракитич, сыгравший в своё время порядка трёхсот матчей за каталонцев. Устремился он в контратаку по левому флангу со смещением к центру и вонзил мяч под перекладину над правой рукой Тер-Штегена (2:0). Офсайда у Ракитича не было. Забитый гол он не праздновал, памятуя о своём барселонском прошлом.

Embed from Getty Images

Месси имел шанс отквитать один мяч до штрафного, но это был не стопроцентный момент – Буну спокойно вытащил сферу из угла. «Севилья» побеждает «Барселону» в матче, который стал для Месси 900-м в карьере. Теперь каталонцам нужен камбэк в полуфинальном противостоянии, который можно будет провернуть в ответном матче в начале марта.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Барселона, Севилья, Кубок Испании
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (8)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
11 Февраля 2021, 01:34

Напишу-ка я мнение не болельщика, а стороннего зрителя. Во-первых, несмотря на мнение комментатора, думаю, что в ответном матче все еще может быть, и шансы у Барсы остались.
Далее, резанула глаза статистика по фолам - 16:5 в пользу хозяев. 16- это нормально, а вот, каталонцы играли на чистых мячах. Но чтобы так играть, надо обладать высоким классом. А много ли в составе нынешней команды высококлассных игроков, если вынести за скобки Месси и пару ветеранов (хотя Барселона и потратила больше всех в мире за последние 5 лет)? И много ли из них могут стать легендами команды? Очень сомневаюсь. Состав просто не тянет такую игру. Плюс от былой полузащиты - самой сильной линии Барсы - осталась только тень. Защита - сплошная черная) дыра. Месси уже все же зачастую не тот. И большой вопрос - надеяться (молиться) ли на него или строить совершенно новую команду. Совокупность факторов и дала справедливый результат.
Вообще кажется, что в ЛЧ, как и в Ла лиге, из испанских клубов больше всего шансов на успех в Атлетико. Хотя с ПСЖ, на мой взгляд, шансы 50/50. Что касается здесь и сейчас - Куман не впечатляет. И вслед за серией (иной раз достигаемых за счет Месси или всплесков кого-либо еще, а не поставленной игры)побед вполне вероятно наступление серии определенных неудач. что на самом деле выйдет дальше - мы, сторонние зрители, будем с интересом наблюдать) Главное, чтобы клуб не повторил судьбу Милана, который был одним из главных действующих лиц в нулевых. И который за его затянувшиеся мытарства искренне жаль. Всем терпения, удачи. И - хорошего футбола.

1
ARTUR
11 Февраля 2021, 01:04

Болваны из Реала зря отшили Лопетеги , Севилия очень хороша , Умтити второй кубковый матч чудит , вобщем нужно сливатся , я даже испугался когда косили каталонцев , а Ракитич таки забил )) гусь лапчатый , Месси весь на нервах , ему могли и карточку вточить

1
redwhite1959
11 Февраля 2021, 01:03

У "Севильи" великолепный вратарь! И - вообще - "Севилья" - команда без слабых мест. И в этом заслуга Лопетеги! Вот кого надо "Реалу" возвращать обратно на смену Зидану.

0
ARTUR
11 Февраля 2021, 01:05

сто пудово !!! но он ( лопетеги) после того не думаю что даже в ту сторону будет смотреть , и Бруно супер .

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
Шарипов Тахир
11 Февраля 2021, 00:58

Игра сама по себе у Барсы не пошла с самого начала. Но если безуспешными попытками забить можно было заниматься хоть 90 минут игры и вытянуть нулевую ничейку, то бездарная игра защиты (опять Умтити) не позволила этому случиться. Ситуация фактически проигрышная. И единственный трофей, который Барса могла взять в этом сезоне, кажется, уплывает в другие руки. Считаю, что в сегодняшнем поражении очень большая вина Кумана, который не очень угадал с составом.

1
Bartimeus
11 Февраля 2021, 00:57

Севилья на классе. Можно просто написать коммент с критикой игры Барсы, скопировать и вставлять в подобные игры. Ну правда, где прогресс с серьезными соперниками. Ничего нового, а старые ошибки из матча в матч. Не дает ничего Куман Барсе.

2
779
11 Февраля 2021, 00:55

Организованный сильный соперник и слабый матч Месси - таковы, мне кажется, причины поражения.
Особо обсуждать нечего. Если только опять слабую игру Умтити. Да ещё нервы Лео от того, что не получалось ничего. А так всё, как всегда.
А Севилья показала своей организацией почему ей никто забить не может.
Второй матч может сложиться удачно, но это очень маловероятно, если Севилья просто сыграет на таком же своём уровне.

1
Шарипов Тахир
11 Февраля 2021, 01:00

Соглашусь, что если Севилья будет также организованно защищаться, а Барса будет тупо катать мяч, то пролет мимо кубка обеспечен.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола