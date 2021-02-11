Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля

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11 Февраля 2021, 00:52,
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В первой стадии полуфинала Кубка Короля «Севилья» и «Барселона» играли на «Рамон Санчес Писхуан».
|(1:0) Кунде Жюль 25'
|(2:0) Ракитич Иван 85'
Чемпионство Испании в нынешнем сезоне «Барселоне» практически не светит – уж слишком сильно от неё оторвался мадридский «Атлетико» в первом круге. Поэтому именно Кубок Короля может стать первым официальным трофеем «сине-гранатовых» с Рональдом Куманом в качестве главного тренера команды. Что касается «Севильи», то для неё дела в чемпионате идут нормально – она привычно находится на краю лигочемпионской зоны. Каталонский клуб последний раз выигрывал национальный Кубок в 2018 году, а андалусийский не знавал подобного успеха больше десяти лет, с 2010-го.
В дебюте матча предпочтительней смотрелась «Барселона», однако свой супершанс она не реализовала. На 11-й минуте Гризманн забросил к линии штрафной на Месси, и Лео бил с островатого угла, но вратарь Буну вышел победителем из этой дуэли, отразив мяч ногой. «Севилья» же постепенно освоилась, стала подбираться к чужой штрафной и свой момент использовала на все сто. Кунде на правом полуфланге сыграл в стеночку с Фернандо, легко увёл мяч от Юмтити и в падении расстрелял левый угол владений Тер-Штегена (1:0).
Пропущенный гол не подействовал на «Барселону» отрезвляюще. «Сине-гранатовые» смотрелись блекло, и Месси тоже не вытаскивал, не творил чудес аргентинец. Итогом по большей части невнятного первого тайма для каталонцев вполне могло стать отставание к перерыву в два мяча. Потому что на первой добавленной минуте Эскудеро опасно пробивал с чуть левой стороны от ворот по мячу, прикатившемуся к нему справа. Но Тер-Штеген справился и оставил гостей более-менее в игре.
В перерыве Куман взбодрил барселонцев, и они взяли инициативу в свои руки. Но этого было мало для перелома хода встречи. Гости старались, а хозяева оборонялись всё-таки без надрыва. Самым опасная ситуация возле ворот хозяев сложилась на 55-й минуте. Месси отыгрался с Гризманном и метил со средней дистанции в левый нижний угол, но вытянувшийся в струнку Буну дотянулся до снаряда. В другом эпизоде Месси бил с подбора после своей же не совсем удачной подачи – получилось рядом с ближней штангой. Ещё визитёры претендовали на пенальти в ситуации с Альбой, но там было спорно – возможно, фолил он сам, плюс дислокация нарушения. Арбитр Матеу Лаос назначил тогда штрафной в пользу «сине-гранатовых».
Не забиваешь ты – забьют тебе. За несколько минут до конца основного времени гостям пришлось вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. Причём забил за севильцев не кто-нибудь, а Ракитич, сыгравший в своё время порядка трёхсот матчей за каталонцев. Устремился он в контратаку по левому флангу со смещением к центру и вонзил мяч под перекладину над правой рукой Тер-Штегена (2:0). Офсайда у Ракитича не было. Забитый гол он не праздновал, памятуя о своём барселонском прошлом.
Месси имел шанс отквитать один мяч до штрафного, но это был не стопроцентный момент – Буну спокойно вытащил сферу из угла. «Севилья» побеждает «Барселону» в матче, который стал для Месси 900-м в карьере. Теперь каталонцам нужен камбэк в полуфинальном противостоянии, который можно будет провернуть в ответном матче в начале марта.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Барселона, Севилья, Кубок Испании
Напишу-ка я мнение не болельщика, а стороннего зрителя. Во-первых, несмотря на мнение комментатора, думаю, что в ответном матче все еще может быть, и шансы у Барсы остались.
Далее, резанула глаза статистика по фолам - 16:5 в пользу хозяев. 16- это нормально, а вот, каталонцы играли на чистых мячах. Но чтобы так играть, надо обладать высоким классом. А много ли в составе нынешней команды высококлассных игроков, если вынести за скобки Месси и пару ветеранов (хотя Барселона и потратила больше всех в мире за последние 5 лет)? И много ли из них могут стать легендами команды? Очень сомневаюсь. Состав просто не тянет такую игру. Плюс от былой полузащиты - самой сильной линии Барсы - осталась только тень. Защита - сплошная черная) дыра. Месси уже все же зачастую не тот. И большой вопрос - надеяться (молиться) ли на него или строить совершенно новую команду. Совокупность факторов и дала справедливый результат.
Вообще кажется, что в ЛЧ, как и в Ла лиге, из испанских клубов больше всего шансов на успех в Атлетико. Хотя с ПСЖ, на мой взгляд, шансы 50/50. Что касается здесь и сейчас - Куман не впечатляет. И вслед за серией (иной раз достигаемых за счет Месси или всплесков кого-либо еще, а не поставленной игры)побед вполне вероятно наступление серии определенных неудач. что на самом деле выйдет дальше - мы, сторонние зрители, будем с интересом наблюдать) Главное, чтобы клуб не повторил судьбу Милана, который был одним из главных действующих лиц в нулевых. И который за его затянувшиеся мытарства искренне жаль. Всем терпения, удачи. И - хорошего футбола.
Болваны из Реала зря отшили Лопетеги , Севилия очень хороша , Умтити второй кубковый матч чудит , вобщем нужно сливатся , я даже испугался когда косили каталонцев , а Ракитич таки забил )) гусь лапчатый , Месси весь на нервах , ему могли и карточку вточить
У "Севильи" великолепный вратарь! И - вообще - "Севилья" - команда без слабых мест. И в этом заслуга Лопетеги! Вот кого надо "Реалу" возвращать обратно на смену Зидану.
сто пудово !!! но он ( лопетеги) после того не думаю что даже в ту сторону будет смотреть , и Бруно супер .
Игра сама по себе у Барсы не пошла с самого начала. Но если безуспешными попытками забить можно было заниматься хоть 90 минут игры и вытянуть нулевую ничейку, то бездарная игра защиты (опять Умтити) не позволила этому случиться. Ситуация фактически проигрышная. И единственный трофей, который Барса могла взять в этом сезоне, кажется, уплывает в другие руки. Считаю, что в сегодняшнем поражении очень большая вина Кумана, который не очень угадал с составом.
Севилья на классе. Можно просто написать коммент с критикой игры Барсы, скопировать и вставлять в подобные игры. Ну правда, где прогресс с серьезными соперниками. Ничего нового, а старые ошибки из матча в матч. Не дает ничего Куман Барсе.
Организованный сильный соперник и слабый матч Месси - таковы, мне кажется, причины поражения.
Особо обсуждать нечего. Если только опять слабую игру Умтити. Да ещё нервы Лео от того, что не получалось ничего. А так всё, как всегда.
А Севилья показала своей организацией почему ей никто забить не может.
Второй матч может сложиться удачно, но это очень маловероятно, если Севилья просто сыграет на таком же своём уровне.
Соглашусь, что если Севилья будет также организованно защищаться, а Барса будет тупо катать мяч, то пролет мимо кубка обеспечен.