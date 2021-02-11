Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля

В первой стадии полуфинала Кубка Короля «Севилья» и «Барселона» играли на «Рамон Санчес Писхуан».

Чемпионство Испании в нынешнем сезоне «Барселоне» практически не светит – уж слишком сильно от неё оторвался мадридский «Атлетико» в первом круге. Поэтому именно Кубок Короля может стать первым официальным трофеем «сине-гранатовых» с Рональдом Куманом в качестве главного тренера команды. Что касается «Севильи», то для неё дела в чемпионате идут нормально – она привычно находится на краю лигочемпионской зоны. Каталонский клуб последний раз выигрывал национальный Кубок в 2018 году, а андалусийский не знавал подобного успеха больше десяти лет, с 2010-го.

В дебюте матча предпочтительней смотрелась «Барселона», однако свой супершанс она не реализовала. На 11-й минуте Гризманн забросил к линии штрафной на Месси, и Лео бил с островатого угла, но вратарь Буну вышел победителем из этой дуэли, отразив мяч ногой. «Севилья» же постепенно освоилась, стала подбираться к чужой штрафной и свой момент использовала на все сто. Кунде на правом полуфланге сыграл в стеночку с Фернандо, легко увёл мяч от Юмтити и в падении расстрелял левый угол владений Тер-Штегена (1:0).

Embed from Getty Images

Пропущенный гол не подействовал на «Барселону» отрезвляюще. «Сине-гранатовые» смотрелись блекло, и Месси тоже не вытаскивал, не творил чудес аргентинец. Итогом по большей части невнятного первого тайма для каталонцев вполне могло стать отставание к перерыву в два мяча. Потому что на первой добавленной минуте Эскудеро опасно пробивал с чуть левой стороны от ворот по мячу, прикатившемуся к нему справа. Но Тер-Штеген справился и оставил гостей более-менее в игре.

Embed from Getty Images

В перерыве Куман взбодрил барселонцев, и они взяли инициативу в свои руки. Но этого было мало для перелома хода встречи. Гости старались, а хозяева оборонялись всё-таки без надрыва. Самым опасная ситуация возле ворот хозяев сложилась на 55-й минуте. Месси отыгрался с Гризманном и метил со средней дистанции в левый нижний угол, но вытянувшийся в струнку Буну дотянулся до снаряда. В другом эпизоде Месси бил с подбора после своей же не совсем удачной подачи – получилось рядом с ближней штангой. Ещё визитёры претендовали на пенальти в ситуации с Альбой, но там было спорно – возможно, фолил он сам, плюс дислокация нарушения. Арбитр Матеу Лаос назначил тогда штрафной в пользу «сине-гранатовых».

Embed from Getty Images

Не забиваешь ты – забьют тебе. За несколько минут до конца основного времени гостям пришлось вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. Причём забил за севильцев не кто-нибудь, а Ракитич, сыгравший в своё время порядка трёхсот матчей за каталонцев. Устремился он в контратаку по левому флангу со смещением к центру и вонзил мяч под перекладину над правой рукой Тер-Штегена (2:0). Офсайда у Ракитича не было. Забитый гол он не праздновал, памятуя о своём барселонском прошлом.

Embed from Getty Images

Месси имел шанс отквитать один мяч до штрафного, но это был не стопроцентный момент – Буну спокойно вытащил сферу из угла. «Севилья» побеждает «Барселону» в матче, который стал для Месси 900-м в карьере. Теперь каталонцам нужен камбэк в полуфинальном противостоянии, который можно будет провернуть в ответном матче в начале марта.

Кирилл Иванцов