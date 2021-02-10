Ракитич не будет праздновать гол в ворота «Барселоны»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о том, как он относится к предстоящему противостоянию с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании.

«Нам придется сыграть идеальные матчи против соперника. Мы хотим подарить своим болельщикам финал», - заявил хорват, сообщает AS. «Если забью, то не буду праздновать гол. В «Барселоне» я имел было много хороших моментов».

В текущем сезоне Ракитич забил четыре гола в 29 матчах во всех турнирах. Хорват защищал цвета «Барселоны» с 2014 по 2020 год. Всего Иван Ракитич отыграл в Ла Лиге 337 матчей, в которых отметился 51 голом и 59 ассистами.