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Ракитич не будет праздновать гол в ворота «Барселоны»

10 Февраля 2021, 00:34,

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о том, как он относится к предстоящему противостоянию с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании.

«Нам придется сыграть идеальные матчи против соперника. Мы хотим подарить своим болельщикам финал», - заявил хорват, сообщает AS. «Если забью, то не буду праздновать гол. В «Барселоне» я имел было много хороших моментов».

В текущем сезоне Ракитич забил четыре гола в 29 матчах во всех турнирах. Хорват защищал цвета «Барселоны» с 2014 по 2020 год. Всего Иван Ракитич отыграл в Ла Лиге 337 матчей, в которых отметился 51 голом и 59 ассистами.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Барселона, Севилья, Иван Ракитич, Кубок Испании
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
10 Февраля 2021, 00:53

а я не буду пить сегодня НАИРИ , у меня его нет , вот может когда завтра куплю , то почему бы не махануть ))

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