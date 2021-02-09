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​Три игрока «Барселоны» пропустят кубковый полуфинал с «Севильей»

09 Февраля 2021, 15:32,

Пресс-служба «Барселоны» в Twitter опубликовала список футболистов, которые могут сыграть в первом кубковом полуфинале против «Севильи». Сразу три игрока не смогут помочь команде – это защитник Серджино Дест, полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Мартин Брайтвайт.

Дест испытывает дискомфорт в правом бедре, Пьянич – дискомфорт в левой ноге, а Брайтвайт имеет напряжение в правой приводящей мышце. Сроки восстановления футболистов не называются.

Первый полуфинальный матч Кубка Испании «Барселона» проведёт на выезде 10 февраля. Ответный пройдёт на «Камп Ноу» в начале марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Миралем Пьянич, Мартин Брайтвайт, Серджино Дест
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