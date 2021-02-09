​Три игрока «Барселоны» пропустят кубковый полуфинал с «Севильей»

Пресс-служба «Барселоны» в Twitter опубликовала список футболистов, которые могут сыграть в первом кубковом полуфинале против «Севильи». Сразу три игрока не смогут помочь команде – это защитник Серджино Дест, полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Мартин Брайтвайт.

Дест испытывает дискомфорт в правом бедре, Пьянич – дискомфорт в левой ноге, а Брайтвайт имеет напряжение в правой приводящей мышце. Сроки восстановления футболистов не называются.

Первый полуфинальный матч Кубка Испании «Барселона» проведёт на выезде 10 февраля. Ответный пройдёт на «Камп Ноу» в начале марта.