Брайтвайт не намерен покидать «Барселону»

Нападающий испанской «Барселоны» Мартин Брайтвайт высказался о том, останется ли он в клубе на следующий сезон.

«Нет никаких вариантов, что я уйду в этом сезоне. В следующем году я буду продолжать бороться за свои цели», - заявил датчанин, сообщает Diario Sport.

В текущем сезоне Брайтвайт провёл 27 игр за «Барселону» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Также форвард провёл шесть игр за сборную Дании в Лиге наций, но не отметился результативными действиями. Мартин перешёл в «Барселону» из «Леганеса» в сезоне 2019/2020. Всего в Ла Лиге он провёл 72 игры, в которых отметился 13 мячами и восемью ассистами.