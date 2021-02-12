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Гомес рассказал, о чём общался с Месси после матча в Кубке Испании

12 Февраля 2021, 08:59,

Новичок «Севильи» Алехандро Гомес поведал о беседе с нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси после окончания первого полуфинального поединка Кубка Испании.

«Мы пообщались о жизни. Лео поинтересовался о моей ситуации в «Аталанте». Я же сказал, что рад встретиться с ним в Испании. Ничего другого мы не обсуждали. Месси - капитан сборной Аргентины, мы все его уважаем», - передает слова полузащитника Football-Espana.

Напомним, что первый поединок, состоявшийся в Севилье, завершился победой андалусийского коллектива со счетом 2:0 Ответный матч противостояния пройдет третьего марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Алехандро Гомес
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