​Де Дзерби после победы над «Ливерпулем»: «Нам повезло»

«Брайтон» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль» со счётом 2:1. После игры комментарий дал главный тренер «чаек» Роберто де Дзерби. Итальянский специалист признал, что успеху его команды поспособствовало везение.

«Мы играли не так хорошо. Нам повезло в некоторых частях игры. «Ливерпуль» провёл хороший матч.

Мне повезло работать с этой командой. Здесь очень умные футболисты, и я могу без проблем менять позиции», - сказал де Дзерби beIN Sports.

Следующий матч «Брайтон» проведёт 4 февраля. Команда Роберто де Дзерби будет принимать «Борнмут» в Премьер-лиге.