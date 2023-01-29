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Англия. Кубок Англии

​Клопп: «Я не стал плохим тренером за одну ночь»

29 Января 2023 • 15:28 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
1 2.70 X 3.75 2 2.40
Через 0 ч. 22 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова отреагировал на критику из-за плохой формы его команды.

«Я не стал плохим тренером за одну ночь. Я никогда не был так хорош, как люди, вероятно говорили. Но я и не так плох, как некоторые думают», - философски сказал Клопп, чьи слова приводятся на сайте BBC.

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт гостевой матч против «Брайтона» в рамках четвёртого раунда Кубка Англии. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат  в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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БРАЙТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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