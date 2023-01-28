Де Дзерби: «Клопп – один из лучших в мире»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о «Ливерпуле» и Юргене Клоппе в преддверии матча Кубка Англии.

29 января «чайки» примут на своём поле «красных» в рамках 1/16 финала турнира. В недавней встрече команд, прошедшей в Премьер-лиге, «Брайтон» уверенно обыграл коллектив Клоппа со счётом 3:0.

«Ливерпуль» – топ-команда, нам будет трудно. Я не считаю «Брайтон» фаворитом матча. Да, сейчас мы находимся выше в турнирной таблице АПЛ, но «Ливерпуль» остаётся «Ливерпулем». Юрген Клопп – один из лучших тренеров в мире, о чём говорит его карьера, и я очень его уважаю. Конечно, мы бы хотели сыграть так же, как в нашей прошлой встрече, но мы готовы к сложной битве», – заявил на пресс-конференции де Дзерби.