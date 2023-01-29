​Действующий обладатель кубка Англии три года подряд вылетает в 1/16 финала

В воскресенье «Ливерпуль» проиграл «Брайтону» со счётом 1:2 и вылетел из Кубка Англии. Это означает, что в этом сезоне у трофея будет новый обладатель, ведь в прошлом году именно команда Юргена Клоппа выиграла этот турнир.

Интересно, что действующий обладатель кубка Англии вылетел в четвёртом раунде (в 1/16 финала) третий сезон подряд.

В сезоне 2020/2021 в четвёртом раунде защиту кубка Англии прекратил «Арсенал», в сезоне 2021/2022 – «Лестер», а теперь – «Ливерпуль».

Напомним, что в прошлом сезоне в финале Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси» в серии послематчевых пенальти.