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Англия. Кубок Англии

​Клопп высказался после вылета «Ливерпуля» из Кубка Англии

29 Января 2023 • 19:21 Комментировать
Брайтон
2:1
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв в воскресенье в гостях у «Брайтона» со счётом 1:2. После финального свистка комментарий дал рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Мы уже играли здесь несколько недель назад («Ливерпуль» проиграл «Брайтону» 0:3 в АПЛ – прим.). Сегодня мы сыграли лучше, но пропустили два гола со стандартов, что недопустимо. Слева Роббо был в порядке, а вот справа Трент не получал поддержки.

Мы могли лучше обороняться в случае с пропущенными голами. Это неприятно, мы хотели пройти дальше. Поздравляем «Брайтон», - сказал Клопп Radio 5 Live.

Напомним, что «Ливерпуль» выиграл только один из шести матчей в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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