​«Шоу ужасов»: Клопп вспомнил о прошлом матче с «Брайтоном»

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт гостевой матч против «Брайтона» в четвёртом раунде Кубка Англии. Команды пересекались на юге Англии в Премьер-лиге две недели назад, и тогда «чайки» разгромили мерсисайдцев со счётом 3:0. Перед новой встречей с «Брайтоном» рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп затронул прошлый матч.

«Конечно, после той игры с «Брайтоном» у нас были напряжённые переговоры. Мы должны были немедленно измениться. Через пару дней был матч с «Вулверхэмптоном», и мы смотрелись иначе.

Я не устраивал встречу с показом полной игры против «Брайтона», ведь это было настоящее шоу ужасов. Это по-прежнему худшая наша игра, которую я когда-либо видел. Практически всё пошло не так. Пришлось всё менять», - сказал Клопп на пресс-конференции.