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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, пропустив на 90-й минуте

29 Января 2023 • 18:26 Комментировать (1)
Брайтон
2:1
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» провёл непросто матч с «Брайтоном» в четвёртом раунде Кубка Англии. В дебюте игры Трент Александер-Арнольд помог своему голкиперу и выбил мяч с ленточки. В ответ Мохамед Салах  из пределов штрафной чуть-чуть не попал в дальний угол ворот. Он же помог Харви Эллиотту открыть счет, выведя партнера на ударную позицию, и тот перебросил вратаря. Довольно быстро противник отыгрался, после подачи углового и выноса Льюис Данк при помощи рикошета послал мяч в сетку.

Во втором тайме было меньше остроты, лучшие моменты были у Эвана Фергюсона, который сначала не попал в створ, а затем пробил в защитника. В компенсированное время «Ливерпуль» пропустил решающий гол. Каору Митома с передачи со штрафного от Первиса Эступиньяна стал героем для болельщиков «Брайтона» - 2:1.

Протокол игры  
Брайтон2:1Ливерпуль
  30'Эллиотт Харви (0:1)
(1:1) Данк Льюис39'  
(2:1) Митома Каору90'  
Стил ДжейсонЛемпти ТарикУэбстер Адам 46' (Вельтман Йоел ( 46') Данк Льюис  63'Эступиньян ПервисМакаллистер АлексисГросс ПаскальМарч СоломонУэлбек Данни 67' (Гилмор Билли ( 67') Митома КаоруФергюсон Эван 89' (Ундав Дениз ( 89')
Запасные: Санчес РобертМоран ЭндрюВан Хеке Ян-ПольJack HinshelwoodСармиенто ДжеремиЭнсисо Хулио
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 59' (Нуньес Дарвин ( 59') Конате Ибраима  62'Гомес ДжоРобертсон Эндрю  90'Алькантара Тьяго 79' (Джонс Кёртис ( 79') Байчетич Стефан  17' 85' (Фабиньо Энрике ( 85'  86') Кейта Наби 59' (Милнер Джеймс ( 59') Салах МохамедГакпо КодиЭллиотт Харви 59' (Хендерсон Джордан ( 59')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексКеллехер КаомхинЦимикас КостасМатип Жоэль
29 января. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Ливерпуль Брайтон
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Комментарии (1)
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LMI
29 Января 2023 в 18:29
Мы то же вылетили. Что поделать
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