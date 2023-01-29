«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, пропустив на 90-й минуте

«Ливерпуль» провёл непросто матч с «Брайтоном» в четвёртом раунде Кубка Англии. В дебюте игры Трент Александер-Арнольд помог своему голкиперу и выбил мяч с ленточки. В ответ Мохамед Салах из пределов штрафной чуть-чуть не попал в дальний угол ворот. Он же помог Харви Эллиотту открыть счет, выведя партнера на ударную позицию, и тот перебросил вратаря. Довольно быстро противник отыгрался, после подачи углового и выноса Льюис Данк при помощи рикошета послал мяч в сетку.

Во втором тайме было меньше остроты, лучшие моменты были у Эвана Фергюсона, который сначала не попал в створ, а затем пробил в защитника. В компенсированное время «Ливерпуль» пропустил решающий гол. Каору Митома с передачи со штрафного от Первиса Эступиньяна стал героем для болельщиков «Брайтона» - 2:1.