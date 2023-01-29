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Англия. Кубок Англии

​Робертсон: «Мы разочарованы»

29 Января 2023 • 19:31 Комментировать
Брайтон
2:1
Ливерпуль
окончен

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался после поражения от «Брайтона», из-за которого команда вылетела из Кубка Англии.

«Мы разочарованы. Думаю, это был хороший кубковый матч, обе команды имели шансы. Сегодня мы были более конкурентоспособны, чем две недели назад (в АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Брайтону» 0:3 – прим.), но всё же мы вылетели.

В «Ливерпуле» ожидания фанатов всегда высоки. Проиграть после последнего удара по мячу – это разочаровывающе. Нам нужно начать побеждать. Это легко сказать, но сложнее реализовать. Нужно вернуть себе уверенность, и тогда результаты придут. А пока мы снова подвели фанатов», - сказал Робертсон ITV.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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