​Кепа и Стеффен в воротах: «Челси» и «Манчестер Сити» объявили составы

В субботу вечером первую путёвку в финал Кубка Англии разыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Стали известны составы, в которых команды выйдут на футбольное поле. Стоит сказать, что места в воротах займут Кепа и Закари Стеффен – вторые голкиперы «пенсионеров» и «горожан».

Наставник «Челси» Томас Тухель доверил место в стартовом составе таким игрокам: Кепа, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Джеймс, Чилвелл, Жоржиньо, Канте, Зиеш, Маунт, Вернер.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких игроков: Стеффен, Канселу, Диаш, Лапорт, Менди, Родри, Фернандиньо, де Брёйне, Торрес, Стерлинг, Жезус.

Стартовый свисток команды услышат в половине восьмого по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.