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​Де Брёйне мог повредить связки

17 Апреля 2021, 23:37,

«Манчестер Сити» рискует провести остаток сезона без Кевина де Брёйне. Бельгиец получил травму в субботней игре 1/2 финала Кубка Англии против «Челси». После матча Хосеп Гвардиола заявил, что ситуация выглядит не очень хорошо.

В воскресенье, как сказал Гвардиола, футболист должен пройти обследование, но уже сейчас в СМИ появились предположения о том, что де Брёйне мог повредить связки. Сообщается, что воскресное обследование вряд ли что-то покажет точно, поскольку для полной оценки ситуации должна уменьшится припухлость в этой области.

Напомним, «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счётом 0:1 и не смог выйти в финал Кубка Англии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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