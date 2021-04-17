«Манчестер Сити» рискует провести остаток сезона без Кевина де Брёйне. Бельгиец получил травму в субботней игре 1/2 финала Кубка Англии против «Челси». После матча Хосеп Гвардиола заявил, что ситуация выглядит не очень хорошо.

В воскресенье, как сказал Гвардиола, футболист должен пройти обследование, но уже сейчас в СМИ появились предположения о том, что де Брёйне мог повредить связки. Сообщается, что воскресное обследование вряд ли что-то покажет точно, поскольку для полной оценки ситуации должна уменьшится припухлость в этой области.

Напомним, «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счётом 0:1 и не смог выйти в финал Кубка Англии.