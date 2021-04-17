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​Тухель: «Я горжусь командой»

17 Апреля 2021, 22:27,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после победы над «Манчестер Сити» и выхода в финал Кубка Англии.

«Я очень счастлив. Горжусь командой. Мы играли против одной из сильнейших команд Европы. В Премьер-лиге между нами большой разрыв, и сегодня нашей целью было сократить разницу. Здесь всё решается за 90 минут, и мы провели отличные 35 минут в первом тайме и отличные полчаса во втором тайме.

Думаю, мы заслужили победу. Мы могли забить второй гол, чтобы было спокойнее, но мы этого не сделали, поэтому в конце пришлось потерпеть. Мы самоотверженно оборонялись и не позволяли им создавать хорошие моменты. Я рад этой победе.

В Премьер-лиге между нами пропасть, ведь «Манчестер Сити» очень стабилен. В одном же матче возможно всё, если вы поймаете импульс и будете действовать смело», - сказал Тухель для BBC Radio 5 Live.

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с «Лестером» или «Саутгемптоном».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
17 Апреля 2021, 23:00

Мы тоже гордимся, молодцы парни!!! Так держать!!!

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