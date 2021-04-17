Де Брёйне травмировался в матче с «Челси»

В кубковом полуфинале против «Челси» «Манчестер Сити» потерял своего лидера. Полузащитник Кевин де Брёйне получил травму в начале второго тайма. Рыжеволосый бельгиец не смог продолжать игру, и Хосепу Гвардиоле пришлось в срочном порядке выпускать на замену Фила Фодена.

Следить за игрой между «Челси» и «Манчестер Сити» во всех красках можно на портале LiveResult в текстовой трансляции. Команды на «Уэмбли» разыгрывают первую путёвку в финал национального кубка. Второй билет в воскресенье вечером разыграют куда более скромные «Лестер» и «Саутгемптон».

Отметим, что действующим обладателем Кубка Англии является «Арсенал».