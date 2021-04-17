Де Брёйне травмировался в матче с «Челси»

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17 Апреля 2021, 20:51,
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В кубковом полуфинале против «Челси» «Манчестер Сити» потерял своего лидера. Полузащитник Кевин де Брёйне получил травму в начале второго тайма. Рыжеволосый бельгиец не смог продолжать игру, и Хосепу Гвардиоле пришлось в срочном порядке выпускать на замену Фила Фодена.
Следить за игрой между «Челси» и «Манчестер Сити» во всех красках можно на портале LiveResult в текстовой трансляции. Команды на «Уэмбли» разыгрывают первую путёвку в финал национального кубка. Второй билет в воскресенье вечером разыграют куда более скромные «Лестер» и «Саутгемптон».
Отметим, что действующим обладателем Кубка Англии является «Арсенал».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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