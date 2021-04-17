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Де Брёйне травмировался в матче с «Челси»

17 Апреля 2021, 20:51,

В кубковом полуфинале против «Челси» «Манчестер Сити» потерял своего лидера. Полузащитник Кевин де Брёйне получил травму в начале второго тайма. Рыжеволосый бельгиец не смог продолжать игру, и Хосепу Гвардиоле пришлось в срочном порядке выпускать на замену Фила Фодена.

Следить за игрой между «Челси» и «Манчестер Сити» во всех красках можно на портале LiveResult в текстовой трансляции. Команды на «Уэмбли» разыгрывают первую путёвку в финал национального кубка. Второй билет в воскресенье вечером разыграют куда более скромные «Лестер» и «Саутгемптон».

Отметим, что действующим обладателем Кубка Англии является «Арсенал».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
17 Апреля 2021, 21:21

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