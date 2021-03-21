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«Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии

21 Марта 2021, 21:31,

В воскресенье состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Англии по футболу. За выход в финал поспорят «Челси» с «Манчестер Сити», а также победитель пары «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном».

Полуфинальные матчи турнира примет «Уэмбли» 17 и 18 апреля. Там же состоится и сражение за трофей 15 мая. В этот день ожидается 20 000 болельщиков в качестве тестовой меры.

В последнем четвертьфинальном матче «Лестер» играет против «МЮ». В середине второго тайма «лисы» ведут со счетом 2:1.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити, Лестер, Саут Чайна
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Комментарии (1)
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deathzetk
21 Марта 2021, 21:53

блин, этот матч должен быть в финале...теперь посмотрим, сможет ли разобрать Сити обновлённый Челси с хорошо поставленной обороной

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