«Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии

В воскресенье состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Англии по футболу. За выход в финал поспорят «Челси» с «Манчестер Сити», а также победитель пары «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном».

Полуфинальные матчи турнира примет «Уэмбли» 17 и 18 апреля. Там же состоится и сражение за трофей 15 мая. В этот день ожидается 20 000 болельщиков в качестве тестовой меры.

В последнем четвертьфинальном матче «Лестер» играет против «МЮ». В середине второго тайма «лисы» ведут со счетом 2:1.