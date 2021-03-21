Сульшера выбили из старейшего турнира: «Лестер» оставил «Манчестер Юнайтед» за бортом Кубка Англии

В последнем четвертьфинале Кубка Англии играли «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».

За свою историю «Лестер» четырежды выходил в финал Кубка Англии – в 1949, 1961, 1963 и 1969 годах. Как видим, давненько всё это было. В последнюю же шестилетку «лисы» сенсационно стали чемпионами, затем переквалифицировались в середняков, но дальше снова вторглись в разборки большой четвёрки, пятёрки, шестёрки, или как она там на Туманном Альбионе называется. В общем, сейчас благоприятное время для «синих» впервые завоевать Кубок Англии. У «Манчестер Юнайтед», конечно, в этом турнире куда более внушительная история. «Красные дьяволы» выигрывали Кубок страны двенадцать раз, причём последний – весной 2016 года. То есть именно тогда, когда «Лестер» стал чемпионом.

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Хозяева «Кинг Пауэр» начали матч с владения. При довольно вязкой игре «лисы» монотонно оказывали среднее давление на соперника. Полушанс возник у Варди, который с левого полуфланга не переиграл Хендерсона после откидки Магуайра. А в середине тайма манкунианцы сами здорово помогли хозяевам, придумав гол в авоську Хендерсона. Магуйар возле своих ворот отдал точную передачу Фреду, который под прессингом отпасовал назад вратарю. Но он сделал это слабо, а Хендерсон не просчитал опасность и не пошёл вперёд. В результате мяч перехватил Ихеаначо, легко обведший голкипера и поразивший пустой створ (1:0).

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По такой игре счёт вполне мог остаться к перерыву минимальным в пользу «Лестера», но на 38-й минуте гостям в какой-то мере повезло сравнять промежуточный результат. Хотя что значит «повезло»? Голевую атаку они провели довольно привлекательную. Погба убрал Фофана и прострелил с левого края, Ван де Бек пропустил мяч, и Гринвуд подсёк снаряд в нижнюю часть ворот (1:1). Второй тайм «Юнайтед» тоже начал неплохо – в том плане, что не очень низко. Но не сильно долго счёт сохранялся ничейным. На 52-й минуте Тилеманс сыграл в стеночку с Ихеаначо, спокойно продвинулся по правому полуфлангу к линии штрафной и низом упаковал сферу в левый угол (2:1).

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«Красные дьяволы» сразу ситуативно прижали соперника с помощью доставок и стандартов, но вскоре им потребовалась передышка. «Лестер» отодвинул игру от своих ворот, только Варди запорол момент, когда за малым не попал в ближний угол, оставив не у дел Магуайра. Дабы спасти игру, Сульшер произвёл четвертную замену, отрядив на газон Мактоминая, Шоу, Фернандеша и Кавани. Но всё равно прогадал норвежский специалист. «Красные дьяволы» не смогли заставить «лисов» бояться, а на 78-й минуте гости и вовсе пропустили третий раз. Олбрайтон навесил с левофлангового углового, и Иханачо на дальней штанге легко поразил цель из-за спины ловившего мух Мактоминая (3:1).

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«Лестер» заслуженно выбивает «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии, старейшего футбольного турнира. Команда Сульшера вылетает из одного турнира, после того как прошла в четвертьфинал другого – Лиги Европы. В полуфинале Кубка Англии «лисов» будет ожидать соперничество с «Саутгемптоном» – для них это отличный шанс выйти в финал пятый раз в истории. Ну а в решающем матче, если «Лестер» туда пройдёт, ему придётся схлестнуться уже с грандом – «Челси» либо «Манчестер Сити».

Кирилл Иванцов