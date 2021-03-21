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Сульшера выбили из старейшего турнира: «Лестер» оставил «Манчестер Юнайтед» за бортом Кубка Англии

21 Марта 2021, 21:53,

В последнем четвертьфинале Кубка Англии играли «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед
(1:0) Ихеаначо Келечи 24'    
    38' Гринвуд Мэйсон (1:1)
(2:1) Тилеманс Юри 52'    
(3:1) Ихеаначо Келечи 78'    
Шмейхель Каспер Сёюнджю Чаглар Эванс Джонни   76' Фофана Уэсли Кастань Тимоти Тилеманс Юри Ндиди Уилфред Олбрайтон Марк   69' Перес Айосе   73' (Прает Деннис (   73') Ихеаначо Келечи Варди Джейми   83' (Чодури Хамза (   83')
Запасные: Амарти Даниэль Лешаела Такгало Фухс Кристиан Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл Менди Нампалис Томас Люк Уорд Дэнни II
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри   30' Теллес Алекс   64' (Шоу Люк (   64') Матич Неманья   64' (Фернандеш Бруну (   64') Фред Сантос   84' (Диалло Амад (   84') Погба Поль   64' (Мактоминай Скотт (   64'   72') Ван де Бек Донни   64' (Кавани Эдинсон (   64') Гринвуд Мэйсон Марсьяль Антони
Запасные: Уильямс Брендон Де Хеа Давид Джеймс Дэниэл Туанзебе Аксел
21 марта. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

За свою историю «Лестер» четырежды выходил в финал Кубка Англии – в 1949, 1961, 1963 и 1969 годах. Как видим, давненько всё это было. В последнюю же шестилетку «лисы» сенсационно стали чемпионами, затем переквалифицировались в середняков, но дальше снова вторглись в разборки большой четвёрки, пятёрки, шестёрки, или как она там на Туманном Альбионе называется. В общем, сейчас благоприятное время для «синих» впервые завоевать Кубок Англии. У «Манчестер Юнайтед», конечно, в этом турнире куда более внушительная история. «Красные дьяволы» выигрывали Кубок страны двенадцать раз, причём последний – весной 2016 года. То есть именно тогда, когда «Лестер» стал чемпионом.

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Хозяева «Кинг Пауэр» начали матч с владения. При довольно вязкой игре «лисы» монотонно оказывали среднее давление на соперника. Полушанс возник у Варди, который с левого полуфланга не переиграл Хендерсона после откидки Магуайра. А в середине тайма манкунианцы сами здорово помогли хозяевам, придумав гол в авоську Хендерсона. Магуйар возле своих ворот отдал точную передачу Фреду, который под прессингом отпасовал назад вратарю. Но он сделал это слабо, а Хендерсон не просчитал опасность и не пошёл вперёд. В результате мяч перехватил Ихеаначо, легко обведший голкипера и поразивший пустой створ (1:0).

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По такой игре счёт вполне мог остаться к перерыву минимальным в пользу «Лестера», но на 38-й минуте гостям в какой-то мере повезло сравнять промежуточный результат. Хотя что значит «повезло»? Голевую атаку они провели довольно привлекательную. Погба убрал Фофана и прострелил с левого края, Ван де Бек пропустил мяч, и Гринвуд подсёк снаряд в нижнюю часть ворот (1:1). Второй тайм «Юнайтед» тоже начал неплохо – в том плане, что не очень низко. Но не сильно долго счёт сохранялся ничейным. На 52-й минуте Тилеманс сыграл в стеночку с Ихеаначо, спокойно продвинулся по правому полуфлангу к линии штрафной и низом упаковал сферу в левый угол (2:1).

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«Красные дьяволы» сразу ситуативно прижали соперника с помощью доставок и стандартов, но вскоре им потребовалась передышка. «Лестер» отодвинул игру от своих ворот, только Варди запорол момент, когда за малым не попал в ближний угол, оставив не у дел Магуайра. Дабы спасти игру, Сульшер произвёл четвертную замену, отрядив на газон Мактоминая, Шоу, Фернандеша и Кавани. Но всё равно прогадал норвежский специалист. «Красные дьяволы» не смогли заставить «лисов» бояться, а на 78-й минуте гости и вовсе пропустили третий раз. Олбрайтон навесил с левофлангового углового, и Иханачо на дальней штанге легко поразил цель из-за спины ловившего мух Мактоминая (3:1).

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«Лестер» заслуженно выбивает «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии, старейшего футбольного турнира. Команда Сульшера вылетает из одного турнира, после того как прошла в четвертьфинал другого – Лиги Европы. В полуфинале Кубка Англии «лисов» будет ожидать соперничество с «Саутгемптоном» – для них это отличный шанс выйти в финал пятый раз в истории. Ну а в решающем матче, если «Лестер» туда пройдёт, ему придётся схлестнуться уже с грандом – «Челси» либо «Манчестер Сити».

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Юнайтед, Лестер, Кубок Англии
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Комментарии (8)
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0
Underdog
21 Марта 2021, 22:29

Нужно отыгрываться,а они катают мяч на своей половине.... Что за установка от Сульшера была?

0
ингерман
21 Марта 2021, 22:14

ай красавцы!.. #сдетствазалестер.. )))

0
kos34rus
21 Марта 2021, 22:07

))))))))))) ну идём по стабильному графику, ещё вылет из ЛЕ и впринципе сезон удачный ...

0
CELTIC FROST
21 Марта 2021, 22:11

Боюсь, как бы такого сценария не вышло... При Сульшере до сих пор примерно так и получалось. Вроде и без провалов особых, но и без трофеев. Будем надеяться на лучшее. Что же еще остается? Остро нужны настоящий качественный центрфорвард, опорник и защитник.

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1
CELTIC FROST
21 Марта 2021, 22:03

Заслуженный пролет. Поздравления лисам. Первый гол привезли, пойдя по стопам Ювентуса, МС и Арсенала (ниче, норм компания)), далее- неизобретательно и монотонно. Мактоминей - нет слов, Остался последний шанс на трофей - выигрыш ЛЕ. Посмотрим...

0
Манчестерский Иппатий
21 Марта 2021, 21:55

У Мани критические дни?

1
CELTIC FROST
21 Марта 2021, 22:01

ну просто верх остроумия. "жги" еще

1
kos34rus
21 Марта 2021, 22:12

Я думаю слабоумия)))))) показывает что у него мозг пятилетнего дитя просто, не более.

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