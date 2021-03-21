Сульшер уверен, что был прав, наполовину изменив состав после матча с «Миланом»

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Лестеру» в четвертьфинале (1:3), и наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер не видит своей ошибки в ротации состава.

По сравнению с матчем с «Миланом» в четверг норвежец усадил на скамейку Бруну Фернандеша, Люка Шоу, Скотта Мактоминея, Дэниэла Джеймса и Маркуса Рэшфорда. Их места на поле заняли Поль Погба, Донни ван де Бек, Алекс Теллес, Неманья Матич и Антони Марсьяль. При счете 1:2 на замену вышли Фернандеш, Шоу, Эдинсон Кавани и Мактоминей.

- Я бы сделал такой же выбор снова. Изменения были нужны, - заявил норвежец после игры на ВВС.

По его словам, Погба и ван де Бек изначально были готовы отыграть 45-60 минут, а Фернандеш - не инопланетянин, поэтому не может быть на поле бесконечно, проведя уже 44 матча в этом сезоне.