​Сульшер: «Эванс должен был оставаться игроком «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед кубковой игрой против «Лестера» высказался по поводу защитника соперника Джонни Эванса.

Эванс является воспитанником «МЮ». В августе 2015 года защитник был продан «Вест Бромвичу», а через три года он перебрался в «Лестер».

«Знаете, Эванс, конечно, должен был оставаться игроком «Манчестер Юнайтед». Но иногда футбол уводит вас в другое место, когда происходят изменения в руководстве команды. Я уверен, что Эванс испытывает чувства к «Манчестер Юнайтед», и мы тоже испытываем чувства к нему. Приятно наблюдать, как хорошо он играет», - цитирует Сульшера Goal.com.