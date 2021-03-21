​Сульшер: «Эванс должен был оставаться игроком «Манчестер Юнайтед»

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21 Марта 2021, 10:27,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед кубковой игрой против «Лестера» высказался по поводу защитника соперника Джонни Эванса.
Эванс является воспитанником «МЮ». В августе 2015 года защитник был продан «Вест Бромвичу», а через три года он перебрался в «Лестер».
«Знаете, Эванс, конечно, должен был оставаться игроком «Манчестер Юнайтед». Но иногда футбол уводит вас в другое место, когда происходят изменения в руководстве команды. Я уверен, что Эванс испытывает чувства к «Манчестер Юнайтед», и мы тоже испытываем чувства к нему. Приятно наблюдать, как хорошо он играет», - цитирует Сульшера Goal.com.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Лестер, Уле Гуннар Сульшер, Джонни Эванс