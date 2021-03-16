Англия. Кубок Англии 2020-2021
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Невилл: «МЮ» нужно выиграть Кубок Англии»

16 Марта 2021, 12:35,

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о выступлении «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«Чтобы добиться успеха в этом сезоне, Сульшеру нужно привести команду не только ко второму месту в Премьер-лиге, но к триумфу в Кубке Англии. Завоевание трофея станет показателем прогресса команды. После этого можно будет укрепить состав и навязать борьбу «Манчестер Сити», - передает слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что манкунианцы вышли в 1/4 финала Кубка Англии, где на выезде встретятся с «Лестером». Матч пройдет в воскресенье, 21-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Гари Невилл
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Комментарии (2)
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0
LMI
16 Марта 2021, 14:24

Надеюсь - хрен им с маслом будет

0
Манчестерский Иппатий
16 Марта 2021, 12:48

Все хотят, да не все могут...

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