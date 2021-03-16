Невилл: «МЮ» нужно выиграть Кубок Англии»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о выступлении «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«Чтобы добиться успеха в этом сезоне, Сульшеру нужно привести команду не только ко второму месту в Премьер-лиге, но к триумфу в Кубке Англии. Завоевание трофея станет показателем прогресса команды. После этого можно будет укрепить состав и навязать борьбу «Манчестер Сити», - передает слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что манкунианцы вышли в 1/4 финала Кубка Англии, где на выезде встретятся с «Лестером». Матч пройдет в воскресенье, 21-го марта.