Невилл: «МЮ» нужно выиграть Кубок Англии»

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16 Марта 2021, 12:35,
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о выступлении «красных дьяволов» в текущем сезоне.
«Чтобы добиться успеха в этом сезоне, Сульшеру нужно привести команду не только ко второму месту в Премьер-лиге, но к триумфу в Кубке Англии. Завоевание трофея станет показателем прогресса команды. После этого можно будет укрепить состав и навязать борьбу «Манчестер Сити», - передает слова Невилла Sky Sports.
Напомним, что манкунианцы вышли в 1/4 финала Кубка Англии, где на выезде встретятся с «Лестером». Матч пройдет в воскресенье, 21-го марта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Гари Невилл
Надеюсь - хрен им с маслом будет
Все хотят, да не все могут...