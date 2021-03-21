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​Роджерс: «Чтобы обыграть «МЮ» со счётом 3:1, нужно быть совершенными во всех аспектах»

21 Марта 2021, 23:37,

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс в восторге от игры своей команды  в четвертьфинале Кубка Англии против «МЮ» (3:1).

- Каждый аспект нашей игры был совершенным. Мы проявили отвагу играть в футбол против одной из лучших команд Европы. Я счастлив за игроков, уверен, что результат абсолютно заслуженный, - заявил тренер после игры в эфире ВВС.

- Наша солидность и интенсивность прессинга была очень хорошей. Когда входили в нужный ритм, то лишали соперника пространства. Чтобы обыграть «МЮ» со счетом 3:1, нужно быть совершенными во всех аспектах игры, и футболистам это удалось. Я говорил подопечным, что мы в трех матчах от истории, сейчас в двух, - добавил Роджерс.

В полуфинале «лисы» сыграют против «Саутгемптона».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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