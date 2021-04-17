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Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

17 Апреля 2021, 21:28,

«Манчестер Сити» и «Челси» сошлись в полуфинале Кубка Англии.

Протокол игры  
Челси 1:0 Манчестер Сити
(1:0) Зиеш Хаким 55'    
Аррисабалага Кепа Аспиликуэта Сесар   90' Силва Тьяго   88' (Зума Курт (   88') Рюдигер Антонио Джеймс Рис II   34' Канте Н'Голо Жоржиньо II Чилуэлл Бен Зиеш Хаким   79' (Хаверц Кай (   79') Маунт Мэйсон   70' (Пулишич Кристиан (   70') Вернер Тимо   79' (Эмерсон Палмиери (   79')
Запасные: Хадсон-Одои Каллум Гилмор Билли Алонсо Маркос Кабальеро Вилли Жиру Оливье
Стеффен Закари Канселу Жоау Диаш Рубен Лапорт Эмерик   90' Менди Бенжамен Фернандиньо Фернандо   65' Родри Эрнандес Торрес Ферран   64' (Гюндоган Илкай (   64') Де Брёйне Кевин   48' (Фоден Фил (   48') Стерлинг Рахим Жезус Габриэль
Запасные: Уокер Кайл Силва Бернарду Аке Натан Марез Рияд Эдерсон Мораес Зинченко Александр Стоунс Джон
17 апреля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Два оставшихся участника Лиги чемпионов от Англии схлестнулись в полуфинале национального кубка. Напомним, что в главном клубном турнире Европы «Манчестер Сити» и «Челси» разведены по разным парам. «Горожане» сыграют против «ПСЖ», а «синим» достался мадридский «Реал». Как раз посреди недели оба английских клуба и добыли путёвки в полуфинал Лиги чемпионов, поэтому выглядели немного уставшими.

Томас Тухель из этого состава «Челси» уже сейчас выжимает гораздо больше, чем Лэмпард. Гвардиола тоже проводит лучший сезон с «Манчестер Сити», впервые квалифицировав «горожан» в полуфинал Лиги чемпионов. Обе команды на ходу, обе владеют необходимой глубиной состава, вылетать из Кубка Англии на такой поздней стадии, естественно, никто не планировал. Гвардиола полностью ротировал нападение, выпустив в старте Стерлинга, Торреса и Жезуса, а Тухель оставил на скамейке запасных Кая Хаверца.

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Зато в старте был «бегунок» Вернер, которого часто ругаются за то, что Тимо партнёров не замечает. Немец исправился на шестой минуте, когда продрался по левому краю и выкатил под удар Зиешу. Хаким точно пальнул из центра штрафной площади, но гол не засчитали - Вернер ранее в офсайд забрался. Удивительно, «Челси» продолжил доминировать, владея мячом две трети игрового времени. Когда такое было с «Манчестер Сити»?

Должен был забивать Чилуэлл, до которого дошёл кросс Джеймса. Немного смутил Бена своим прыжком Канселу, поэтому удар с лёту точным не получился. Из отличной позиции Чилуэлл мимо цели. «Челси» явно смотрелся лучше и свежее. Однако владение мячом постепенно превращалось в стерильное. При этом, «горожане» такой сценарий приняли, но отвечали тоже неопасно. Слишком успокоились команды, буквально усыпив телезрителей.

В начале второго тайма «Сити» лишился Кевина де Брёйне. Бельгиец оступился после борьбы и вынужден был поле покинуть, его экстренно заменил Фил Фоден. Прошло ещё пять минут и к неудачам «горожан» добавился пропущенный гол. Зак Стеффен непонятно сыграл, выбежав на Вернера и застряв в полупозиции. Тимо этим воспользовался, выкатив Зиешу уже на пустые ворота. Хаким вновь не промахнулся, но этот гол уже засчитали - 1:0.

Embed from Getty Images

«Манчестер Сити» включился только во второй половине тайма, первый момент создав после углового удара. Рубен Диаш из пределов вратарской бил головой, но умудрился не попасть в створ. Но в позиционном наступлении «Сити» регулярно нарывался на контратаки «синих», которые тоже крайне опасны были. Два в два выбегали Вернер и Пулишич, но Тимо в попытке отдать пас неудачно катнул мяч рядом с голкипером. А в компенсированное время случился ещё незасчитанный гол Кристиана Пулишича.

Проиграл в итоге «Манчестер Сити», завершив поход за Кубком Англии в полуфинале. А вот «Челси» продолжает путь по кубкам - полуфинал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии. Томас Тухель готов взять трофей в первом же сезоне.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
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Комментарии (13)
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0
Champions of the world
17 Апреля 2021, 22:55

Хорошо сыграли лондонцы. С такой игрой можно и преподать урок сливочным балеринам и выйти в финал ЛЧ спустя 9 лет.

0
Артур Измаилов
17 Апреля 2021, 23:44

Тоесть Милка будет глорить за Челси?

0
779
17 Апреля 2021, 22:31

Ещё раз удостоверился - Тухель и Челси нашли друг друга.

0
Bub
17 Апреля 2021, 22:05

Начнем с того, что Сити это было не нужно, по большому счету :)
Пепа грезит не очередными кубками, а ЛЧ. Так что.... По желанию и игра.

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0
fireland
17 Апреля 2021, 22:04
Очень солидная игра. Будь у руля до сих пор Лэмпард, Челси бы вышел в полуфинал ЛЧ, финал КА и шел бы в топ-4 ?
1
Bub
17 Апреля 2021, 22:07

Да запросто, если по честному.
Бо ни ЛЧ, ни Англия вместе со всеми топами - это не то, что было два года назад.
То есть это осколки того футбола. Так что у синих были бы все шансы.

1
Champions of the world
17 Апреля 2021, 22:52

Все же не совсем с тобой соглашусь. Команды что сейчас, что раньше хорошо играют, если брать элиту европейского футбола. Могут меняться команды на пьедестале почета, но суть не меняется. Насчет Лэмпарда, тут уже можно думать и гадать, это из серии "если бы да кабы". По факту команда зимой при нем серьезно барахлила, его уволили, и при Тухеле начался подьем в Челси. Все остальное уже теория и гипотеза.

0
Bub
17 Апреля 2021, 23:03

Таки да. Однако это классический челси - новый тренер, рывок, потом увольнение :)))))

0
White_Shark
17 Апреля 2021, 21:48
Это 1 из 2 трофеев, которые не достанутся Пепу в этом сезоне.
0
Gangsta City
17 Апреля 2021, 21:40

Заслуженно, Пенсов с победой. Де Брёйне здоровья
рs. Тухель гриндит с первой катки. Ману насобирал, читер :)))

2
Vaisili0k
17 Апреля 2021, 21:36

"жаждит"...Написать заголовок с ошибками, это, конечно, сильно.

2
Misha_diablo_football
17 Апреля 2021, 21:31

Красавцы так держать, жду не дождусь полуфиналов ЛЧ....

0
Oleg-Chelsea
17 Апреля 2021, 21:30

Это уровень!!!! Молодцы парни!!! Всех с победой!!!!!!!!!!!

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