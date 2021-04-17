Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» и «Челси» сошлись в полуфинале Кубка Англии.

Два оставшихся участника Лиги чемпионов от Англии схлестнулись в полуфинале национального кубка. Напомним, что в главном клубном турнире Европы «Манчестер Сити» и «Челси» разведены по разным парам. «Горожане» сыграют против «ПСЖ», а «синим» достался мадридский «Реал». Как раз посреди недели оба английских клуба и добыли путёвки в полуфинал Лиги чемпионов, поэтому выглядели немного уставшими.

Томас Тухель из этого состава «Челси» уже сейчас выжимает гораздо больше, чем Лэмпард. Гвардиола тоже проводит лучший сезон с «Манчестер Сити», впервые квалифицировав «горожан» в полуфинал Лиги чемпионов. Обе команды на ходу, обе владеют необходимой глубиной состава, вылетать из Кубка Англии на такой поздней стадии, естественно, никто не планировал. Гвардиола полностью ротировал нападение, выпустив в старте Стерлинга, Торреса и Жезуса, а Тухель оставил на скамейке запасных Кая Хаверца.

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Зато в старте был «бегунок» Вернер, которого часто ругаются за то, что Тимо партнёров не замечает. Немец исправился на шестой минуте, когда продрался по левому краю и выкатил под удар Зиешу. Хаким точно пальнул из центра штрафной площади, но гол не засчитали - Вернер ранее в офсайд забрался. Удивительно, «Челси» продолжил доминировать, владея мячом две трети игрового времени. Когда такое было с «Манчестер Сити»?

Должен был забивать Чилуэлл, до которого дошёл кросс Джеймса. Немного смутил Бена своим прыжком Канселу, поэтому удар с лёту точным не получился. Из отличной позиции Чилуэлл мимо цели. «Челси» явно смотрелся лучше и свежее. Однако владение мячом постепенно превращалось в стерильное. При этом, «горожане» такой сценарий приняли, но отвечали тоже неопасно. Слишком успокоились команды, буквально усыпив телезрителей.

В начале второго тайма «Сити» лишился Кевина де Брёйне. Бельгиец оступился после борьбы и вынужден был поле покинуть, его экстренно заменил Фил Фоден. Прошло ещё пять минут и к неудачам «горожан» добавился пропущенный гол. Зак Стеффен непонятно сыграл, выбежав на Вернера и застряв в полупозиции. Тимо этим воспользовался, выкатив Зиешу уже на пустые ворота. Хаким вновь не промахнулся, но этот гол уже засчитали - 1:0.

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«Манчестер Сити» включился только во второй половине тайма, первый момент создав после углового удара. Рубен Диаш из пределов вратарской бил головой, но умудрился не попасть в створ. Но в позиционном наступлении «Сити» регулярно нарывался на контратаки «синих», которые тоже крайне опасны были. Два в два выбегали Вернер и Пулишич, но Тимо в попытке отдать пас неудачно катнул мяч рядом с голкипером. А в компенсированное время случился ещё незасчитанный гол Кристиана Пулишича.

Проиграл в итоге «Манчестер Сити», завершив поход за Кубком Англии в полуфинале. А вот «Челси» продолжает путь по кубкам - полуфинал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии. Томас Тухель готов взять трофей в первом же сезоне.