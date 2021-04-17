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​Гвардиола прокомментировал травму де Брёйне

17 Апреля 2021, 23:12,

В субботу «Манчестер Сити» проиграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии. В начале второго тайма травму получил ведущий футболист «горожан» - Кевин де Брёйне. После игры комментарий на этот счёт дал наставник команды Хосеп Гвардиола.

«Травма де Брёйне не выглядит хорошо, он испытывает боль. Посмотрим. Завтра Кевин пройдёт обследование», - сказал Гвардиола BBC.

В сезоне 2020/2021 Кевин де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» тридцать пять матчей во всех соревнованиях. Бельгийский полузащитник записал на свой счёт восемь голов и шестнадцать результативных передач на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Кевин де Брёйне
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