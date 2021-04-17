Англия. Кубок Англии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Гвардиола поздравил «Челси» с выходом в финал

17 Апреля 2021, 22:20,

В субботу вечером «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) и стал первым финалистом Кубка Англии. После вылета своей команды комментарий BBC дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Челси» прошёл в финал, я поздравляю их. Второй тайм прошёл для нас хорошо, но соперник забил в контратаке. В последней трети нам мало что удалось. В целом это была плотная игра, а в таких играх случается всё, что угодно.

«Челси» хорошо оборонялся, у них сильная команда. Во втором тайме мы хорошо отреагировали. Но у нас уже восемь месяцев не было отдыха посреди недели. И это будет продолжаться, впереди матч Премьер-лиги, а потом – финал Кубка лиги», - сказал Гвардиола.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола