​Гвардиола поздравил «Челси» с выходом в финал

В субботу вечером «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) и стал первым финалистом Кубка Англии. После вылета своей команды комментарий BBC дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Челси» прошёл в финал, я поздравляю их. Второй тайм прошёл для нас хорошо, но соперник забил в контратаке. В последней трети нам мало что удалось. В целом это была плотная игра, а в таких играх случается всё, что угодно.

«Челси» хорошо оборонялся, у них сильная команда. Во втором тайме мы хорошо отреагировали. Но у нас уже восемь месяцев не было отдыха посреди недели. И это будет продолжаться, впереди матч Премьер-лиги, а потом – финал Кубка лиги», - сказал Гвардиола.