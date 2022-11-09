Гвардиола надеется, что болельщики «Манчестер Сити» окажут Стерлингу тёплый приём

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 3-го раунда Кубка лиги против «Челси» высказался об игроке лондонской команды Рахиме Стерлинге, который ранее защищал цвета «горожан» на протяжении семи сезонов.

Испанский специалист заявил, что рассчитывает увидеть тёплый приём английского футболиста со стороны болельщиков «Манчестер Сити».

«Мне всегда нравится, когда клубы принимают игроков, которые были здесь много лет и были ключевой фигурой, играли важную роль в нашей команде все эти годы. Может быть, стоит забыть то, что произошло в последний месяц, ведь это не соответствует истине последних семи лет его пребывания в нашей команде», — заявил Гвардиола перед матчем с «Челси».

Напомним, Стерлинг перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» минувшим летом за 56,2 миллионов евро. В составе «синих» 27-летний англичанин успел провести 18 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 9 ноября, на стадионе «Этихад». Начало — в 23:00 по московскому времени.