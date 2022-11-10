Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Челси»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен игрой команды в победном матче против «Челси».

«Горожане» шагнули в следующий раунд Кубка английской лиги, одолев лондонцев в родных стенах со счётом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.

«Мы выглядели хорошо. Я доволен и результатом, и игрой команды, учитывая высочайший уровень нашего соперника.

Лучшим игроком матча был Штефан Ортега [вратарь «Манчестер Сити»], что показывает, насколько силён «Челси». Да, я не отрицаю, что ему пришлось потрудиться. Мы видим его каждый день – он просто великолепный кипер», – заявил в интервью Sky Sports Гвардиола.