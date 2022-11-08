Филлипс: «Гвардиола сказал, что собирается выпустить меня в матче с «Челси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс заявил, что главный тренер Хосеп Гвардиола пообещал ему игровые минуты в матче Кубка лиги с лондонским «Челси». Напомним, англичанин ранее пропустил большую часть сезона из-за различных повреждений.

«После моей первой тренировки после травмы, Гвардиола отвёл меня в сторону и пообещал выделить игровые минуты в матче Кубка лиги с «Челси», – признался Филлипс в интервью 5 Live Sport.

Напомним, что матч Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится в середине этой недели. Игра пройдёт на «Этихад Стэдиум».

В последних двух турах АПЛ «Челси» проиграл «Брайтону» и «Арсеналу».