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Англия. Кубок лиги

Филлипс: «Гвардиола сказал, что собирается выпустить меня в матче с «Челси»

08 Ноября 2022 • 12:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
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09.11 23:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс заявил, что главный тренер Хосеп Гвардиола пообещал ему игровые минуты в матче Кубка лиги с лондонским «Челси». Напомним, англичанин ранее пропустил большую часть сезона из-за различных повреждений.

«После моей первой тренировки после травмы, Гвардиола отвёл меня в сторону и пообещал выделить игровые минуты в матче Кубка лиги с «Челси», – признался Филлипс в интервью 5 Live Sport.

Напомним, что матч Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится в середине этой недели. Игра пройдёт на «Этихад Стэдиум».

В последних двух турах АПЛ «Челси» проиграл «Брайтону» и «Арсеналу».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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