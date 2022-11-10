Гвардиола – об Альваресе: «Исключительный игрок, он может играть вместе с Холанном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил игру Хулиана Альвареса в матче против «Челси» (2:0).

Аргентинский нападающий помог своей команде пройти в следующий раунд Кубка английской лиги, забив один из мячей.

«Хулиан показал себя исключительным игроком с первого дня своего пребывания в команде. Он забивает много голов. Его конкурент за место в атаке – один из лучших нападающих мира [Холанн], но сейчас Эрлинг не в оптимальной форме. Впрочем, они могут играть вместе – хорошие игроки всегда способны выходить на поле вместе», – цитирует BBC испанского рулевого.

Хулиан Альварес забил семь голов в 19 матчах после присоединения к «Манчестер Сити».