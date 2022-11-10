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Англия. Кубок лиги

«Манчестер Сити» в событийном матче выбил «Челси» из Кубка

10 Ноября 2022 • 00:53 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Челси
окончен

Главный матч дня в Кубке лиги Англии - битва «Манчестер Сити» против «Челси». Команды сходу начали атаковать, на два укола «горожан» соперник ответил ударом Кристиана Пулишича в противоход голкиперу, тот блокировал мяч ногами. Хулиан Альварес едва не огорчил гостей, но удар с разворота был минимально неточным. В ответ Льюис Холл стрелял в ближний угол, и снова кипер ногой отбил.

Сразу после перерыва со штрафного удара с 18 метров шикарно пробил Рияд Марез, перебросив стенку. Вскоре Марез едва не оформил дубль, но вратарь Эдуар Менди парировал, правда, Хулиан Альварес был первым на добивании. Холл снова был на острие, но пробил во вратаря, замыкая прострел Хакима Зиеша. В концовке Мэйсон Маунт направил мяч рядом со штангой, а гол Пулишича отменил ВАР.

2:0, «Манчестер Сити» идет дальше.

Протокол игры  
Манчестер Сити2:0Челси
(1:0) Марез Рияд53'  
(2:0) Альварес Хулиан58'  
Ортега ШтефанЛьюис РикоДиаш РубенЛапорт Эмерик 81' (Аке Натан ( 81') Гомес СерхиоПалмер КоулРодри Эрнандес 50' (Силва Бернарду ( 50') Гюндоган Илкай 50' (Филлипс Кэлвин ( 50') Марез РиядАльварес ХулианГрилиш Джек  89'
Запасные: Аканджи МануэльФоден ФилЭдерсон МораесХоланн ЭрлингДе Брёйне КевинСтоунс Джон
Менди ЭдуарЧалоба Трево  52' 69' (Аспиликуэта Сесар ( 69'  89') Кулибали Калиду  18'Кукурелья МаркЛофтус-Чик РубенКовачич МатеоЗакария Денис 68' (Маунт Мэйсон ( 68') Холл Льюис 75' (Хаверц Кай ( 75') Зиеш Хаким 68' (Галлахер Конор ( 68') Броя Армандо 68' (Стерлинг Рахим ( 68') Пулишич Кристиан
Запасные: Силва ТьягоБеттинелли МаркусОбамеянг Пьер-ЭмерикХатчинсон Омари
09 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Челси Манчестер Сити
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