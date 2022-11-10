«Манчестер Сити» в событийном матче выбил «Челси» из Кубка

Главный матч дня в Кубке лиги Англии - битва «Манчестер Сити» против «Челси». Команды сходу начали атаковать, на два укола «горожан» соперник ответил ударом Кристиана Пулишича в противоход голкиперу, тот блокировал мяч ногами. Хулиан Альварес едва не огорчил гостей, но удар с разворота был минимально неточным. В ответ Льюис Холл стрелял в ближний угол, и снова кипер ногой отбил.

Сразу после перерыва со штрафного удара с 18 метров шикарно пробил Рияд Марез, перебросив стенку. Вскоре Марез едва не оформил дубль, но вратарь Эдуар Менди парировал, правда, Хулиан Альварес был первым на добивании. Холл снова был на острие, но пробил во вратаря, замыкая прострел Хакима Зиеша. В концовке Мэйсон Маунт направил мяч рядом со штангой, а гол Пулишича отменил ВАР.

2:0, «Манчестер Сити» идет дальше.