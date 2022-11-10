Филлипс – о возвращении после травмы: «Было не по себе пропускать столько матчей»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс поделился эмоциями после возвращения на поле.

Из-за травмы плеча 26-летний футболист не играл с сентября и рисковал пропустить чемпионат мира, но успел восстановиться. Возвращение состоялось в сегодняшнем матче Кубка английской лиги против «Челси», который завершился победой «горожан» со счётом 2:0. Филлипс вышел на замену на 50-й минуте.

«Это потрясающее ощущение, очень рад, что наконец-то вернулся. Были сомнения относительно моей травмы, но теперь всё в порядке. Здорово вновь сыграть с ребятами. Было не по себе пропускать столько матчей», – цитирует Sky Sports хавбека.