Поттер – о поражении «Челси» от «Манчестер Сити»: «Разочарован результатом, но доволен игрой»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался после неудачи своей команды в матче с «Манчестер Сити».

Поединок Кубка английской лиги завершился победой «горожан» – 2:0. «Челси» покидает турнир, не добравшись до стадии 1/8 финала.

«Многое в сегодняшней игре пришлось мне по душе, – комментирует исход наставник «синих» в интервью Sky Sports. – Мы качественно атаковали, создавали моменты. Команда не сыграла идеально, но многое делала правильно. Я разочарован результатом, но доволен выступлением.

Мы создали несколько явных голевых моментов – вы не можете рассчитывать на уйму таких возможностей, играя здесь. Нам хватило смелости, чтобы сыграть по-своему», – заявил Поттер.