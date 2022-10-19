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Англия. Кубок лиги

«Челси» хочет устроить молодому таланту Хатчинсону дебют в матче Кубка лиги с «Манчестер Сити»

19 Октября 2022 • 14:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
09.11 23:00

Полузащитник «Челси» Омари Хатчинсон может дебютировать за взрослую команду уже в матче Кубка лиги против «Манчестер Сити». По информации от журналиста Саймона Филлипса, «пенсионеры» попросили ямайца не ехать в расположение сборной ради матча с Камеруном. Клуб хочет включить игрока в заявку на матч Кубка лиги с «Манчестер Сити».

Напомним, Хатчинсон перешёл в «Челси» этим летом из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Омари уже успел впечатлить главного тренера Грэма Поттера и игроков взрослой команды на тренировках. Если верить источнику, в частности способностями вингера были удивлены Рахим Стерлинг и Сесар Аспиликуэта.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Омари Хатчинсон
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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