«Челси» хочет устроить молодому таланту Хатчинсону дебют в матче Кубка лиги с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Омари Хатчинсон может дебютировать за взрослую команду уже в матче Кубка лиги против «Манчестер Сити». По информации от журналиста Саймона Филлипса, «пенсионеры» попросили ямайца не ехать в расположение сборной ради матча с Камеруном. Клуб хочет включить игрока в заявку на матч Кубка лиги с «Манчестер Сити».

Напомним, Хатчинсон перешёл в «Челси» этим летом из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Омари уже успел впечатлить главного тренера Грэма Поттера и игроков взрослой команды на тренировках. Если верить источнику, в частности способностями вингера были удивлены Рахим Стерлинг и Сесар Аспиликуэта.