В «Тоттенхэме» подозрение на новую волну заболевших коронавирусом

В среду «Тоттенхэму» предстоит провести кубковый матч с «Челси», но клуб снова страдает от пандемии коронавируса. Некоторые игроки ждут результатов ПЦР-тестов, чтобы узнать диагноз. И это после того, как в декабре у «шпор» переболели COVID-19 9 игроков стартового состава, и команда пропустила два матча.

- Мы мониторим несколько случаев по коронавирусу. Да, речь об игроках. Мы не называли имена в прошлом и продолжим так поступать. Тем не менее, у нас нет стопроцентной уверенности, что они пропустят матч. Нужно следить за ситуацией, узнать их анализы и проверять, нет ли новых заболевших. Завтра посмотрим, кто будет готов играть с «Челси», - приводит слова главного тренера Антонио Конте Teamtalk.

Матч запланирован на среду и должен начаться в 22:45.