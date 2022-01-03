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Англия. Кубок лиги

В «Тоттенхэме» подозрение на новую волну заболевших коронавирусом

03 Января 2022 • 20:40 Комментировать
Челси
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Тоттенхэм
2.00 3.55 3.80
05.01 22:45

В среду «Тоттенхэму» предстоит провести кубковый матч с «Челси», но клуб снова страдает от пандемии коронавируса. Некоторые игроки ждут результатов ПЦР-тестов, чтобы узнать диагноз. И это после того, как в декабре у «шпор» переболели COVID-19 9 игроков стартового состава, и команда пропустила два матча.

- Мы мониторим несколько случаев по коронавирусу. Да, речь об игроках. Мы не называли имена в прошлом и продолжим так поступать. Тем не менее, у нас нет стопроцентной уверенности, что они пропустят матч. Нужно следить за ситуацией, узнать их анализы и проверять, нет ли новых заболевших. Завтра посмотрим, кто будет готов играть с «Челси», - приводит слова главного тренера Антонио Конте Teamtalk.

Матч запланирован на среду и должен начаться в 22:45.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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