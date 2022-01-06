«Мы всё ещё любим тебя»: фанаты «Челси» поддержали Лукаку

Поклонники лондонского «Челси» выразили поддержку центрфорварду команды Ромелу Лукаку. Бельгийский нападающий был возвращен в состав «пенсионеров» после своего резонансного интервью, в котором выразил недовольство стилем игры команды под руководством Томаса Тухеля.

Ромелу принял участие во вчерашнем поединке Кубка английской лиги против «Тоттенхэма». «Челси» отпраздновал домашнюю победу со счетом 2:0.

После завершения встречи телевизионщики показали болельщика «пенсионеров», державшего плакат со словами «Ромелу Лукаку, мы все еще любим тебя».

В этом сезоне на счету бельгийца пять голов в 13 матчах АПЛ.