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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» обнаружено ещё два случая коронавируса

05 Января 2022 • 22:40 Комментировать
Челси
1:0
Тоттенхэм
1.96 3.63 4.20
1-й тайм

В преддверии встречи с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка английской лиги главный тренер «Челси» Томас Тухель лишился еще двоих ключевых игроков команды – положительный тест на коронавирус сдали защитник Тьяго Силва и опорный хавбек Н’Голо Канте, передает пресс-служба «синих».

Около недели назад лондонцы уже сталкивались с массовыми проблемами на фоне новой волны пандемии. Тогда представители клуба активно критиковали руководство чемпионата Англии и других чиновников за принятые ими решения.

Стоит также уточнить, что результаты «Челси» в последнее время резко пошли на спад – подопечные Тухеля буквально за несколько матчей выбыли из гонки за титул АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва Н'Голо Канте
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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