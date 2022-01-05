В «Челси» обнаружено ещё два случая коронавируса

В преддверии встречи с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка английской лиги главный тренер «Челси» Томас Тухель лишился еще двоих ключевых игроков команды – положительный тест на коронавирус сдали защитник Тьяго Силва и опорный хавбек Н’Голо Канте, передает пресс-служба «синих».

Около недели назад лондонцы уже сталкивались с массовыми проблемами на фоне новой волны пандемии. Тогда представители клуба активно критиковали руководство чемпионата Англии и других чиновников за принятые ими решения.

Стоит также уточнить, что результаты «Челси» в последнее время резко пошли на спад – подопечные Тухеля буквально за несколько матчей выбыли из гонки за титул АПЛ.