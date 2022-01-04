Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Конте собирается встретиться с руководством «Тоттенхэма», чтобы обсудить зимние трансферы

04 Января 2022 • 23:17 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.95 3.55 3.95
Через 21 ч. 39 мин.

Главный тренер  «Тоттенхэма» Антонио Конте в ближайшее время собирается встретиться с президентом клуба Даниэлем Леви и спортивным директором Фабио Паратичи для того, чтобы обсудить возможные зимние трансферы.

«Мои ожидания состоят в том, чтобы встретиться с руководством и рассказать им о своих ожиданиях. После того, как я с ними поговорю – они примут решение» , – заявил Конте в преддверии полуфинального матча Кубка английской лиги против  «Челси».

Напомним, что сейчас «Тоттенхэм» идет 6-м месте в АПЛ с тремя играми в запасе, отставая от топ-4 на два очка. Ранее сообщалось об интересе «шпор» к таким игрокам, как Адама Траоре и Уэстон Маккенни.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Апл Кубок Лиги Адама Траоре Уэстон Маккенни
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.01  22:45 Челси ... Тоттенхэм 1.95 3.55 3.95
Все матчи
Новости
04 Января
23:17 · Англия. Кубок лиги
Конте собирается встретиться с руководством «Тоттенхэма», чтобы обсудить зимние трансферы
22:10 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» запросил перенос полуфинала Кубка лиги против «Арсенала» из-за вспышки коронавируса
20:07 · Англия. Кубок лиги
​«Арсенал» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги – 6 января 2022 1
17:06 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» опасается, что не сможет сыграть с «Арсеналом»
03 Января
20:40 · Англия. Кубок лиги
В «Тоттенхэме» подозрение на новую волну заболевших коронавирусом
18:14 · Англия. Кубок лиги
​«Челси» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч Кубка лиги – 5 января 2022
23 Декабря
09:10 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги
01:32 · Англия. Кубок лиги
Кубковые победы «Челси» и «Тоттенхэма» - видео видео
00:59 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» чудом не проиграл «Лестеру» и в серии пенальти был сильнее 4
00:44 · Англия. Кубок лиги
«Челси» не без труда прошёл «Брентфорд», «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» 1
22 Декабря
22:17 · Англия. Кубок лиги
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 2:1 (закончен)
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Брентфорд» - «Челси» - 0:2 (закончен)
22:14 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Лестер» - 3:3 (пен. 5:4)
00:39 · Англия. Кубок лиги
Нкетиа забил три, «Арсенал» разгромил «Сандерленд» 1
20 Декабря
21:27 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» - «Лестер»: прогноз на матч Кубка лиги - 22 декабря 2021
Все новости
Рекомендуем