Конте собирается встретиться с руководством «Тоттенхэма», чтобы обсудить зимние трансферы

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в ближайшее время собирается встретиться с президентом клуба Даниэлем Леви и спортивным директором Фабио Паратичи для того, чтобы обсудить возможные зимние трансферы.

«Мои ожидания состоят в том, чтобы встретиться с руководством и рассказать им о своих ожиданиях. После того, как я с ними поговорю – они примут решение» , – заявил Конте в преддверии полуфинального матча Кубка английской лиги против «Челси».

Напомним, что сейчас «Тоттенхэм» идет 6-м месте в АПЛ с тремя играми в запасе, отставая от топ-4 на два очка. Ранее сообщалось об интересе «шпор» к таким игрокам, как Адама Траоре и Уэстон Маккенни.